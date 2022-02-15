12 новых проектов по производству товаров глубокой переработки определили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О выработке мер совместно с горно-металлургическими предприятиями по стимулированию создания новых обрабатывающих производств с выпуском продукции средних и верхних переделов, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В этом направлении мы уже начали работу совместно с крупными предприятиями ГМК. Мы изучили все факторы, влияющие на выпуск продукции средних и верхних переделов. На сегодня определён перечень 12 новых ключевых проектов по производству товаров глубокой переработки, таких как алюминиевые радиаторы, профили, катанки, автомобильные диски, аккумуляторы, пищевые банки и другие продукции, направленные на глубокую переработку», - сказал Каирбек Ускенбаев.
Глава МИИР добавил, что мировой спрос на основные металлы продолжает расти. В нашей стране имеется большой сырьевой потенциал по глинозему и медному концентрату, который на сегодняшний день направлен на экспорт (экспорт: глинозем – 830 тыс. т, медный концентрат – 1100 тыс. т).
«Сейчас нами прорабатывается вопрос по созданию нового электролизного и медеплавильного заводов по переработке внутри страны всего выпускаемого глинозема и медного концентра. Это позволит нарастить объемы производства первичных металлов, обеспечить необходимым объемом сырья отечественных переработчиков в среднесрочной и долгосрочной перспективе и увеличить экспортную выручку от их реализации», - сообщил Каирбек ускенбаев.
Было отмечено, что по итогам работы в мае 2022 года. в Правительство будет внесен комплекс конкретных мер по стимулированию создания новых обрабатывающих производств.
- Новую модель ценообразования на газ внедрят в Казахстане
- Как будут прогнозировать биологические угрозы в Казахстане
- Система сертификации навыков работников будет сформирована в Казахстане
- Когда будут пересмотрены ставки утильсбора в РК
- Комплекс мер по повышению доходов будет охватывать все категории населения – Минтруда
- Когда начнется прием заявок на субсидирование арендного жилья в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана