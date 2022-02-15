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12 новых проектов по производству товаров глубокой переработки определили в Казахстане

15 Февраля 2022 13:30
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12 новых проектов по производству товаров глубокой переработки определили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О выработке мер совместно с горно-металлургическими предприятиями по стимулированию создания новых обрабатывающих производств с выпуском продукции средних и верхних переделов, рассказал министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В этом направлении мы уже начали работу совместно с крупными предприятиями ГМК. Мы изучили все факторы, влияющие на выпуск продукции средних и верхних переделов. На сегодня определён перечень 12 новых ключевых проектов по производству товаров глубокой переработки, таких как алюминиевые радиаторы, профили, катанки, автомобильные диски, аккумуляторы, пищевые банки и другие продукции, направленные на глубокую переработку», - сказал Каирбек Ускенбаев.

Глава МИИР добавил, что мировой спрос на основные металлы продолжает расти. В нашей стране имеется большой сырьевой потенциал по глинозему и медному концентрату, который на сегодняшний день направлен на экспорт (экспорт: глинозем – 830 тыс. т, медный концентрат – 1100 тыс. т).

«Сейчас нами прорабатывается вопрос по созданию нового электролизного и медеплавильного заводов по переработке внутри страны всего выпускаемого глинозема и медного концентра. Это позволит нарастить объемы производства первичных металлов, обеспечить необходимым объемом сырья отечественных переработчиков в среднесрочной и долгосрочной перспективе и увеличить экспортную выручку от их реализации», - сообщил Каирбек ускенбаев.

Было отмечено, что по итогам работы в мае 2022 года. в Правительство будет внесен комплекс конкретных мер по стимулированию создания новых обрабатывающих производств.

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#Правительство РК   #Промышленность   #Экономика   #МИИР РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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