12 нелегалов задержали на стройке в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 12 иностранцев, незаконно работавших на стройке, выявили в Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

«Сотрудниками отдела миграционной службы УП города Кокшетау в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2021» было проверено строящееся здание одного из учреждений областного центра.

При проверке объекта полицейскими были установлены 12 граждан Республики Узбекистан, которые осуществляли незаконную трудовую деятельность на строительном объекте, при этом у иностранцев отсутствовали какие-либо разрешительные документы на трудоустройство.

За нарушение миграционного законодательства иностранные граждане привлечены к административной ответственности по статье 517 части 5 КоАП РК. К ответственности по статье 519 части 1 КоАП РК также привлечен работодатель, привлекший к работе иностранных граждан, нарушив закон», - сообщили в полиции.

Отмечается, что в период с 11 по 18 октября на территории Акмолинской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал-2021». В течение нескольких дней специально созданные мобильные группы полицейских из числа сотрудников миграционной службы, криминальной, патрульной полиции и участковых инспекторов проводят рейдовые мероприятия. В рамках ОПМ проверяется законность пресечения государственной границы и цель въезда иностранцев, наличие международного розыска и причастность к религиозным деструктивным течениям