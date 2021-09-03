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12 нарушивших карантин объектов выявлено в Нур-Султане

3 Сентября 2021 13:36
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12 нарушивших карантин объектов выявлено в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала месяца мобильной группой Нур-Султана проверено 126 увеселительных заведений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

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Мобильные группы продолжают работу по выявлению нарушений карантинного режима.

Так, с начала месяца мобильной группой были проверены 126 субъектов предпринимательства на предмет соблюдения карантинных мер. В ходе проверки выявлены 12 объектов, нарушивших карантин.

Так, бар « TEQUILA « по улице Жеке батыр, несмотря на график работы, указанный в ПГСВ, в 01:40 часов функционировал и принимал посетителей. В заведении находились 70 клиентов.

Мобильной группой в 02:19 часов выявлен караоке клуб «Алания» по проспекту Кабанбай батыра, который принимал более 20 посетителей, тем самым нарушая режим карантина.

Собранные материалы в отношении владельцев заведений направлен в уполномоченный орган для возбуждения административного производства по статье 425 КРКобАП.

Департамент полиции города Нур-Султана напоминает предпринимателям об ответственности за нарушение карантинных мер и решением суда о возможном приостановлении деятельности в связи с несоблюдением карантинных мер и призывает к соблюдению санитарных норм.



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#Нур-Султан   #МВД РК   #Коронавирус в РК  
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