12 нарушений карантина выявили за выходные в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За выходные дни сотрудниками территориальных подразделений Департамента полиции совместно с представителями управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Нур-Султана проверено 95 объектов предпринимательства, в 12 из которых выявлены нарушения карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Мониторинговые группы в составе управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, сотрудников акимата, волонтеров и полицейских продолжают проводить рейдовые мероприятия по выявлению карантинного режима.

Горожане, вопреки действующему Постановлению, продолжают посещать увеселительные заведения, проводя досуг в компании друзей.

Так, вчера мобильными группами в 22.30 часов выявлен факт нарушения в караоке баре «Что будет дальше?», который не соблюдал график работы. Внутри заведения находились 200 посетителей. Молодые люди развлекались и веселились без масок и соблюдения социальной дистанции.

Режим карантина сознательно нарушают не только владельцы увеселительных заведений. В ходе ночных рейдов мобильная группа также выявила работающие в запрещенное время компьютерные клубы и магазины.

Собранный материал в отношении нарушителей карантинного режима направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП.

Полицейские продолжают вести разъяснительные беседы с гражданами о соблюдении карантинного режима по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В местах массового скопления напоминают гражданам о мерах предосторожности и призывают к ответственному поведению и обязательному соблюдению санитарных норм и социальной дистанции.

Департамент полиции г. Нур-Султана напоминает, что нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.