РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:20, 17 Май 2021 | GMT +6

    12 нарушений карантина выявили за выходные в столице

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За выходные дни сотрудниками территориальных подразделений Департамента полиции совместно с представителями управления контроля качества и безопасности товаров и услуг г. Нур-Султана проверено 95 объектов предпринимательства, в 12 из которых выявлены нарушения карантина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    Мониторинговые группы в составе управления контроля качества и безопасности товаров и услуг, сотрудников акимата, волонтеров и полицейских продолжают проводить рейдовые мероприятия по выявлению карантинного режима.

    Горожане, вопреки действующему Постановлению, продолжают посещать увеселительные заведения, проводя досуг в компании друзей.

    Так, вчера мобильными группами в 22.30 часов выявлен факт нарушения в караоке баре «Что будет дальше?», который не соблюдал график работы. Внутри заведения находились 200 посетителей. Молодые люди развлекались и веселились без масок и соблюдения социальной дистанции.

    Режим карантина сознательно нарушают не только владельцы увеселительных заведений. В ходе ночных рейдов мобильная группа также выявила работающие в запрещенное время компьютерные клубы и магазины.

    Собранный материал в отношении нарушителей карантинного режима направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП.

    Полицейские продолжают вести разъяснительные беседы с гражданами о соблюдении карантинного режима по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В местах массового скопления напоминают гражданам о мерах предосторожности и призывают к ответственному поведению и обязательному соблюдению санитарных норм и социальной дистанции.

    Департамент полиции г. Нур-Султана напоминает, что нарушители будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.


    Теги:
    Коронавирус в РК Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Настоящее чудо: мальчик в Бельгии победил неизлечимую форму рака
    Сегодня, 18:29
    МИД ведет список тех, кто негативно отзывается о Казахстане
    Сегодня, 18:12
    МАГАТЭ даст рекомендации по выбору района размещения АЭС в Казахстане
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!