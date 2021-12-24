12 многодетных семей Жанааркинского района отметили новоселье

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Жанааркинском районе 12 многодетных семей получили жилье. Двухквартирные дома в микрорайоне «Жаңа нұр» возведены по госпрограмме «Нұрлы жер». При их строительстве использованы материалы, произведенные в самой Жанаарке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким района Юржан Беккожин вручил новоселам ключи и отметил, что дома полностью обустроены для комфортного проживания.

«Обеспечение многодетных семей жильем – одна их приоритетных задач. Для многодетных была создана отдельная очередь. Всего за три года ключи от новых домов в нашем районе получили 70 таких семей. С начала года жильем обеспечены 39. Мы поздравляем новоселов с 30-летием Независимости страны и наступающим Новым годом. Желаю им счастья и благополучия в новых домах!» – поздравил новоселов Юржан Беккожин.

Встретить Новый год в новом доме готовится и Гулим Угзинова. Женщина ждала своей очереди на жилье два года. Она воспитывает пятерых детей.

«Я очень рада, что мы сможем встретить Новый год в своем доме. Дети счастливы. Дом нам нравится, он очень просторный и теплый», – рассказала многодетная мама.

Всего за годы независимости в Жанааркинском районе возведено 80 домов – 31 многоэтажный и 49 одноэтажных. На сегодняшний день в очереди на получение жилья в районе стоят 840 человек, 132 из них по категории «многодетные».



