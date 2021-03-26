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    16:48, 26 Март 2021 | GMT +6

    12 млн тенге заработал на «аренде» техники мошенник в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице мужчина обманул 20 граждан на сумму более 12 миллионов тенге, арендовав у них электронную технику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Столичные полицейские за мошенничество задержали 30-летнего ранее судимого мужчину. Установлено, что злоумышленник в корыстных целях выбирал информацию о сдаче электронной техники на сайте частных объявлений «OLX». Мужчина представлялся руководителем ТОО и презентабельным голосом договаривался с клиентами по телефону, ручаясь, что возвратит все в целости и сохранности. Остановившись на определенной сумме, оплатив аренду, он забирал технику, а затем периодически продлевал срок на 3-4 дня. Потом он исчезал и отключал сотовые телефоны. А сам тем временем сразу сдавал технику в ломбард.

    В копилке мошенника оказались 14 игровых приставок «PS 5», 7 ноутбуков и 20 плазменных телевизоров. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС ДП Нур-Султана.

    Департамент полиции города Нур-Султана просит граждан, пострадавших от рук данного лица, обратиться в ДП столицы по адресу: улица Бейбитшилик, 19 или позвонить по телефону: 8 (7172) 71-61-51 либо по номеру 102.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Астана Общество Правоохранительные органы
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