12 млн тенге выманил у семейчанки бывший заключенный

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Жительница Восточного Казахстана стала жертвой мошенника, который обещал покровительство для ее супруга, отбывающего наказание в колонии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

В полицию обратилась 37-летняя жительница Семея, которая сообщила, что в 2019 году 38-летний житель Усть-Каменогорска отбывал наказания в одном из учреждений областного центра и под предлогом оказания помощи в улучшении условий отбывания наказания для ее супруга, обманным путем завладел ее денежными средствами в сумме 12 580 000 тенге.

«С ее супругом отбывал наказания 38-летний мужчина, который через некоторое время вышел на свободу. После связался с ней и заверил жертву в том, что в скором времени ее мужа выпустят из тюрьмы досрочно и пообещал ему покровительства в учреждении. По факту начато досудебное расследование по ст. 190 ч.4 УК РК», — рассказал начальник УП города Семея, полковник полиции Шалкар Кунанбаев.