12 млн тенге штрафов накопила автоледи в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау полицейские задержали женщину, которая находясь за рулем автомобиля, совершила нарушений ПДД на 12 млн тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Только за последние семь дней полицейские совместно с частными судебными исполнителями выявили более 30 водителей с задолженностями по неоплаченным в бюджет штрафам. Их автомобили попали на камеры «Сергек» за превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков, проезд на красный цвет светофора. Среди них есть водители, накопившие большие суммы штрафов. На пересечении улицы Абая и проспекта Азаттык сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Toyota Camry, за рулём которого находилась женщина, 1979 года рождения. При проверке было установлено, что у автоледи набралось неоплаченных штрафов на 12 миллионов тенге. В соответствии со статьей 785 КоАП РК автомобиль отправлен на специальную штрафстоянку», - сообщил начальник ДП Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Выявление водителей, не оплативших штрафы, продолжается.