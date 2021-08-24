+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 32 °С
USD 426 EUR 499.44
RUB 5.75 CNY 65.7
Скачать
Новости
Вся лента >>>

12 млн тенге штрафов накопила автоледи в Атырау

24 Августа 2021 15:50
Поделиться:
12 млн тенге штрафов накопила автоледи в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау полицейские задержали женщину, которая находясь за рулем автомобиля, совершила нарушений ПДД на 12 млн тенге, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Полицейские спасли мужчину от суицида в Шымкенте
Подземный транспортный парк обновили на карагандинских шахтах Полицейские города Арыси выявили около 500 фактов нарушения карантина Женщины с малолетними детьми закладывали наркотики в ВКО

«Только за последние семь дней полицейские совместно с частными судебными исполнителями выявили более 30 водителей с задолженностями по неоплаченным в бюджет штрафам. Их автомобили попали на камеры «Сергек» за превышение скорости, несоблюдение требований дорожных знаков, проезд на красный цвет светофора. Среди них есть водители, накопившие большие суммы штрафов. На пересечении улицы Абая и проспекта Азаттык сотрудники патрульной полиции остановили автомобиль Toyota Camry, за рулём которого находилась женщина, 1979 года рождения. При проверке было установлено, что у автоледи набралось неоплаченных штрафов на 12 миллионов тенге. В соответствии со статьей 785 КоАП РК автомобиль отправлен на специальную штрафстоянку», - сообщил начальник ДП Атырауской области Камза Умбеткалиев.
Выявление водителей, не оплативших штрафы, продолжается.


Подписывайтесь на наш канал:

#Атырауская область   #Транспорт   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Виктор Сутягин

Новости по теме
Полицейские спасли мужчину от суицида в Шымкенте
Подземный транспортный парк обновили на карагандинских шахтах
Полицейские города Арыси выявили около 500 фактов нарушения карантина
Женщины с малолетними детьми закладывали наркотики в ВКО
Популярное
1 Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
2 Сколько вакцинированных заболело в Казахстане
3 Назначен аким города Косшы Акмолинской области
4 О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
5 Как столичные школы готовятся к началу учебного  года в традиционном формате
6 Определились победители седьмого розыгрыша среди вакцинированных в столице
Читайте также
Карагандинец обокрал на 3 млн тенге предприятие в Темиртау
Дорожные знаки вблизи сельских школ устанавливают в Костанайской области
Новый прогноз эпидситуации в Казахстане дал Алексей Цой
Сколько вакцинированных заболело в Казахстане
Назначен аким города Косшы Акмолинской области
О шторме предупредили жителей восьми регионов Казахстана
Как столичные школы готовятся к началу учебного  года в традиционном формате
Определились победители седьмого розыгрыша среди вакцинированных в столице
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив