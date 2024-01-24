16:47, 24 Январь 2024 | GMT +6
12 млн тенге отдали мошеннице жительницы Шымкента за трудоустройство в детсад
12 млн выманила аферистка у жительниц Шымкента за трудоустройство в садик, сообщает Polisia.kz.
Три пострадавшие от мошенницы женщины сообщили об этом сотрудникам Енбекшинского районного управления полиции.
Со слов заявительниц, малознакомая женщина обещала устроить их воспитателями в детский сад. За услугу злоумышленница взяла у каждой из доверчивых женщин немалую сумму денег. Общий ущерб – 12 млн тенге.
По факту полицейские начали расследование. Принятыми мерами оперативники задержали подозреваемую.
Жительница Туркестанской области ранее судима за аналогичное преступление.