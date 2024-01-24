12 млн тенге отдали мошеннице жительницы Шымкента за трудоустройство в детсад

12 млн выманила аферистка у жительниц Шымкента за трудоустройство в садик, сообщает Polisia.kz.

Три пострадавшие от мошенницы женщины сообщили об этом сотрудникам Енбекшинского районного управления полиции.

Со слов заявительниц, малознакомая женщина обещала устроить их воспитателями в детский сад. За услугу злоумышленница взяла у каждой из доверчивых женщин немалую сумму денег. Общий ущерб – 12 млн тенге.

По факту полицейские начали расследование. Принятыми мерами оперативники задержали подозреваемую.

Жительница Туркестанской области ранее судима за аналогичное преступление.