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    16:47, 24 Январь 2024 | GMT +6

    12 млн тенге отдали мошеннице жительницы Шымкента за трудоустройство в детсад

    мошенничество
    Фото: Polisia.kz

    12 млн выманила аферистка у жительниц Шымкента за трудоустройство в садик, сообщает Polisia.kz. 

    Три пострадавшие от мошенницы женщины  сообщили об этом сотрудникам Енбекшинского районного управления полиции.

    Со слов заявительниц, малознакомая женщина обещала устроить их воспитателями в детский сад. За услугу злоумышленница взяла у каждой из доверчивых женщин немалую сумму денег. Общий ущерб – 12 млн тенге.

    По факту полицейские начали расследование. Принятыми мерами оперативники задержали подозреваемую. 

    Жительница Туркестанской области ранее судима за аналогичное преступление.

    Теги:
    МВД РК Мошенничество Закон и право Регионы Казахстана Регионы полиция Шымкент
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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