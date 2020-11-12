12 млн казахстанцев активно используют интернет-банкинг
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь – сентябрь 2020 года казахстанцы совершили около 2 миллиардов безналичных операций на общую сумму 23 триллиона тенге. Это – в 2,6 раза больше объема за аналогичный период прошлого года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка РК.
Как поясняют в Нацбанке, в апреле на фоне временного приостановления деятельности ряда субъектов бизнеса в связи с режимом ЧП было зафиксировано снижение объемов безналичных операций. Однако уже с мая объемы безналичных платежей демонстрировали ежемесячный рост в среднем на 12%. Объемы снятия наличных денег, напротив, остаются небольшими – не более трети от объема операций по карточкам.
В структуре безналичных платежей увеличивается доля онлайн-операций – платежи в интернет-банкинге и в мобильных приложениях банков. Если по итогам первых 9 месяцев 2019 года доля онлайн операций составляла 67%, то в текущем году – 81%. В среднем за 9 месяцев ежедневный объем онлайн-платежей составил более 68 миллиардов тенге, по 4 миллиона транзакций в день.
С начала года увеличилась и активная аудитория мобильного банкинга. В сентябре число активных пользователей интернет-банкинга составило 12 миллионов, а в начале года – только 8 миллионов.
Общее число активных платежных карточек составляет 25 миллионов – в сентябре владельцы использовали их для безналичных расчетов и снятия денег. За прошедшие девять месяцев текущего года казахстанские банки выпустили 12 миллионов платежных карточек.
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