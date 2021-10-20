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    17:54, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    12-метровые газовые автобусы появятся в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы будет доставлено 150 новых автобусов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным управления городской мобильности Алматы, в конце ноября в мегаполис будет доставлено 150 автобусов на газе.

    «Приобретаемые 12-метровые газовые автобусы марки «Голден драгон» имеют большую вместимость, низкопольные и предназначены специально для городских пассажирских перевозок. Полностью отвечают современным стандартам, оснащены кондиционерами и камерами видеонаблюдения. Вместимость – 150 человек, 30 посадочных мест», - сообщили в управлении.

    Как отметили представители компании-перевозчика, в настоящее время в городе насчитывается 1 932 автобуса. Не хватает около тысячи автобусов.

    Кроме того, есть проблема нехватки водителей.

    «Сейчас есть водители, которые работают. Но, если водитель уходит с работы, на его место трудно найти человека», - уточнили в компании.

    Для решения этой проблемы управлением и компаниями-перевозчиками проводится комплексная работа.

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