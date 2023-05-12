12 мая. Календарь Казнформа «Даты. События»

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СОБЫТИЯ

В 1995 году в связи с установлением дипломатических отношений Республики Казахстан с Республикой Корея было открыто Посольство Республики Казахстан в городе Сеуле.

В 2003 году на территории военного аэродрома Шымкента была введена в действие новая радиолокационная установка «Амур», позволяющая отслеживать самолеты на высоте до 12 000 метров в радиусе 230 км.

В 2005 году в Минске был открыт памятник казахстанским воинам - участникам Второй мировой войны. Событие состоялось во дворе школы имени М. Ауэзова, на одноименной улице. Из 500 казахстанцев, получивших звание Героя Советского Союза, 70 получили за освобождение Беларуси от фашистских захватчиков, 14 тыс. казахстанских воинов погибли в Беларуси.

В 2007 году в городе Туркменбаши в рамках трехстороннего саммита Президенты Республики Казахстан, Российской Федерации и Туркменистана приняли совместную декларацию о развитии газотранспортных мощностей в Центральной Азии.

В 2010 году в рамках визита в Республику Казахстан министра иностранных дел Республики Индия Соманахалли Маллайах Кришны состоялись переговоры, в ходе которых обсуждены вопросы казахстанско-индийского сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной сферах. Итогом переговоров стало подписание Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Индия о сотрудничестве в области культуры, искусства, СМИ и спорта.

В 2014 году в Казахстане была создана Национальная студенческая Лига по футболу. Соответствующий меморандум о сотрудничестве в рамках проекта подписали Министерство образования и науки РК и Федерация футбола Казахстана.

Согласно заключенному меморандуму, стороны совместно будут проводить региональные и республиканские турниры среди образовательных организаций РК. Также документ подразумевает развитие массового футбола в РК путем вовлечения в данный вид спорта учащихся и студентов.

В 2017 году в горной долине Айракты-Шоманай впервые в Мангистауской области создана галерея геоглифов. Их создал мангистауский археолог и историк Андрей Астафьев. Все они разного размера, самый большой - 350 на 270 м.

Геоглифы, привлекающие к себе внимание, повышают посещаемость этноаула, историко-культурного центра Адай-ата и вершины горы Отпантау.

В 2017 году в Усть-Каменогорске открылось консульство Литовской Республики, которое будет способствовать укреплению экономических, культурных, политических связей между двумя странами. В этом консульстве по улице Кабанбай батыра, 91 оказывается консультативная и информационная помощь, в том числе по визовым вопросам.

В 2017 году впервые студентка из Казахстана Адина Хамитова удостоилась чести стать лауреатом престижной шведской премии Global Swede Award 2017. Награду лично вручила министр по делам Европейского союза и торговли Анн Линде.

Наша соотечественница была номинирована на эту премию Каролинским институтом - крупнейшим в Швеции и одним из крупнейших в Европе медицинских университетов. Она признана лучшей из иностранных студентов института за академические успехи и вклад в инновации и развитие международных отношений.

В 2021 году ученики 12-го класса Назарбаев Интеллектуальной школы города Караганды Ануар Дюсенбеков и Фархат Нурланов заняли первое место на VII Международном научном конкурсе «Молодой учёный» в Корее.

На суд жюри они представили научный проект «Испытание баскетбольного мяча с помощью композитного датчика на основе воска и графита для определения ударных характеристик». Проект защищался на английском языке.

Исследовательские работы участников интеллектуальных соревнований оценивал профессорско-преподавательский̆ состав из университетов США, Великобритании, Сингапура, России и других стран.

В 2021 году в архивах Библиотеки Конгресса США в результате научно-исследовательской деятельности Библиотеки «Farab» было найдено музыкальное произведение «Turkestan». Согласно различным архивным источникам пластинка могла быть записана в 1906 или 1919 году.