12 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

79 лет назад (1945) родился СУЛТАНОВ Куаныш Султанович - член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстан, известный политический деятель.

Родился в Талдыкорганской (ныне - Алматинской) области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1972), журналист; Академию общественных наук при Центральном комитете КПСС (1986), политолог. Трудовая деятельность: рабочий-печатник Сарыозекской межрайонной типографии, корректор, литературный сотрудник, заведующий отделом в районных газетах Талдыкорганской и Алматинской областей (1961-1964); инструктор, заведующий отделом, 2-й, 1-й секретарь райкома, первый секретарь Талды-Курганского обкома комсомола (1967-1976); секретарь, первый секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана (1976-1981); заведующий отделом культуры и отделом организационно-партийной работы Центрального комитета Компартии Казахстана (1981-1987); секретарь Карагандинского обкома партии (1987-1990); заведующий идеологическим отделом Центрального комитета Компартии Казахстана (1990-1991); министр печати и информации РК (1991-1993); заместитель Премьер-Министра РК (1993-1994); заместитель председателя Верховного Совета РК (1994-1995); член Комиссии по трудоустройству депутатов и сотрудников Верховного Совета РК (03.1995-05.1995); Чрезвычайный и Полномочный посол РК в Китайской Народной Республике, по совместительству в Монголии, КНДР и Вьетнаме (1995-2001); депутат Сената Парламента РК II созыва (2001-2005); депутат Сената Парламента РК III созыва, председатель Комитета по социально-культурному развитию (2005-2007), член совета Общественной палаты при Мажилисе Парламента РК (с 2007 года); член Комиссии по правам человека при Президенте РК (с 2008 года); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, председатель Комиссии по правам человека при Президенте РК (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2016-2021). Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1981), «Парасат» (2001); памятной медалью Детского фонда ООН - ЮНИСЕФ (2007). Отмечен Благодарностью Президента Республики Казахстан. «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» (2008).

76 лет назад (1948) родилась АРЫСТАНБЕКОВА Акмарал Хайдаровна - первая женщина-посол в истории Казахстана, первый постоянный представитель Республики Казахстан в Организации Объединенных Наций.

Родилась в г. Алматы. Окончила Казахский государственный университет (ныне - Казахский национальный университет им. аль-Фараби). Трудовая деятельность: младший, старший научный сотрудник лаборатории органического катализа КазГУ, заведующая отделом по работе с научной молодежью, секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана; министр иностранных дел КазССР (1989-1991); старший советник представительства Российской Федерации при ООН - представитель Республики Казахстан (1991-1992); постоянный представитель Республики Казахстан при ООН (1992-1999); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству (1996-1999); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан во Франции (1999-2003); постоянный представитель Республики Казахстан при UNESCO по совместительству (1999-2001); посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан (с 2003 года). Автор свыше 30 публикаций по международным отношениям, имеет 3 авторских свидетельств. Награждена орденом «Құрмет», четырьмя медалями.

75 лет назад (1949) родился СУЛЕЙМЕНОВ Каирбек Шошанович - председатель попечительского совета фонда «Қазақстан халқына», генерал-полковник.

Родился в г. Новосибирск (РСФСР). Окончил Свердловский юридический институт, юрист (1972).

Трудовая деятельность: стропальщик мостпоезда моностроительного треста г. Новосибирска (1966-1969); пожарный СВПЧ-2 управления внутренних дел Новосибирского облисполкома (1969-1972); следователь, старший следователь прокуратуры г. Куйбышев (1972-1975); следователь прокуратуры Фрунзенского района (1975-1976); старший следователь прокуратуры г. Алма-Аты (01.1976-08.1976); заместитель прокурора Ленинского района г. Алма-Аты (1976-1979); заместитель начальника Калининского, Алатауского районного управления внутренних дел г. Алма-Аты (1979-1981); начальник Ленинского районного управления внутренних дел г. Алма-Аты (1981-1986); заместитель начальника Восточного управления внутренних дел на транспорте (1986-1987); заведующий отделом административных органов Алма-Атинского обкома партии (1987-1988); заведующий государственно-правовым отделом Алма-Атинского обкома партии (1988-1989); заместитель заведующего государственно-правовым отделом Центрального комитета Компартии Казахстана (1989-1990); заведующий государственно-правовым отделом аппарата Президента Казахской ССР (1990-1991); первый заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан (1991-1992); государственный советник Республики Казахстан (1992-1995); министр внутренних дел Республики Казахстан - командующий Внутренними войсками Республики Казахстан (1995-2000); первый вице-министр внутренних дел Республики Казахстан - исполняющий обязанности Командующего внутренними войсками Республики Казахстан (2000-2001); командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел РК (2001-2002); министр внутренних дел Республики Казахстан (2002-2003); командующий внутренними войсками Министерства внутренних дел, председатель Комитета внутренних войск Республики Казахстан (2003-2008); помощник Президента - секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан (2008-2009); председатель Центрального Совета ветеранов Республики Казахстан (с 2009 года); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созыва (2012-2016); член Попечительского совета Общественного социального фонда «Қазақстан халқына», председатель Попечительского совета Общественного социального фонда «Қазақстан халқына» (с 2022 года); переизбран председателем попечительского совета фонда «Қазақстан халқына» 12 июня 2023 года.

Награжден орденами «Даңқ» II и I степеней, «Барыс» 2-й степени (2011); медалями.

51 год назад (1973) родился ЖУМАГАЗИЕВ Эльдар Тынышбаевич - секретарь ОО «Партия «AMANAT».

Родился в Атырауской области. Окончил Атырауский институт нефти и газа, автомобили и автомобильное хозяйство; Российскую академию госслужбы при Президенте РФ, политолог.

Трудовая деятельность: директор ТОО «Итера» (2001-2002); начальник отдела по работе с молодежью и неправительственными организациями, заместитель директора департамента внутренней политики Атырауской области (2002-2006); руководитель главного регионального медиахолдинга - КГП «Атырау-Акпарат» (2006-2011); начальник управления внутренней политики акимата Атырауской области (2011-2012); советник председателя правления НПП «Атамекен» (2014-2016); заместитель руководителя Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» (2016-2017); заместитель председателя правления - член правления НПП РК «Атамекен» (2017-2022).

На занимаемой должности - с мая 2022 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «10 жыл Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «20 лет казахстанской полиции».

38 лет назад (1986) родился ХАБЫЛБЕКОВ Хасар Айтпекович - аким города Павлодар.

Родился в г. Павлодаре. Окончил Казахский институт правоведения и международных отношений, бакалавр юриспруденции (2006); Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, магистр техники и технологии (2014).

Трудовая деятельность: главный специалист ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области», руководитель производственного отдела ГУ «Управления государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Павлодарской области» (2012-2016); главный инспектор организационно-инспекторского отдела аппарата акима Павлодарской области (2016-2017); заместитель акима Щербактинского района (2017-2018); заместитель акима г. Экибастуза (2018-2019); заместитель акима г. Павлодара (2019-2020); заместитель акима района Теренколь (2020-2021); руководитель аппарата акима г. Аксу Павлодарской области (03.2021-06.2021); руководитель управления строительства Павлодарской области (06.2021-08.2021); заместитель акима г. Павлодара (2021-2022); первый заместитель акима города Павлодара (2022-2023).

На занимаемой должности - с сентября 2023 года.

35 лет назад (1989) родился АМРИН Мурат Амангельдиевич - заместитель председателя правления, член правления НПП РК «Атамекен».

Родился в с.Ленинградское, Акжарского района СКО. Окончил Казахскую Академию Транспорта и Коммуникаций им. М.Тынышпаева.

Трудовая деятельность: контролер отдела качества «ТОО «High Tech Logistics» Индустриально – логистический центр «ДАМУ» (09. 2010 – 11. 2011); инспектор (специалист) контрольно – ревизионной службы ТОО «International Surveyors Limited» (2011 – 2012); менеджер отдела развития международных перевозок и регулирования разрешительной системы ОЮЛ «Союз международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан» (2012 – 11.2014); эксперт II категории секретариата комитета логистики и перевозок НПП РК «Атамекен» (12.2014 – 07.2016); эксперт I категории департамента логистики и перевозок НПП РК «Атамекен» (07.2016 – 04.2017); заместитель директора департамента логистики и перевозок НПП РК «Атамекен» (04.2017 – 11.2019); управляющий директор-директор департамента логистики и перевозок НПП РК «Атамекен».

На занимаемой должности с марта 2023 года.

Также в этот день родились:

145 лет назад (1879-1938) родился ТЫНЫШПАЕВ Мухамеджан Тынышпаевич - общественный и политический деятель, представитель движения «Алаш», первый казах инженер-железнодорожник, историк.

Уроженец Алматинской области. Окончил Санкт-Петербургский институт железнодорожных инженеров. В 1907 году - депутат 2-й Государственной думы. В 1916 году занимался вопросами возвращения казахов из Китая на родину. В 1917 году - комиссар Временного правительства Жетысуской (Семиреченской) области, председатель Временного правительства Туркестанской (Кокандской) автономии. В 1918-1919 годах принимал активное участие в работе правительства Алашорды. С 1921 года - начальник управления водного хозяйства Наркомзема Туркестанского края, начальник управления водного хозяйства г. Шымкент. В 1932 году - начальник производственно-технического отдела Жетысуского облисполкома, начальник железнодорожного участка Сары-Озек - Айнабулак. 3 марта 1930 года был арестован и репрессирован.

Именем М. Тынышпаева названа Казахская академия транспорта и коммуникаций в Алматы.

94 года назад (1930-1993) родился АЛИМЖАНОВ Ануар Турлыбекович- писатель, журналист, известный публицист, общественный деятель.

Уроженец Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (ныне - Казахский национальный университет имени аль-Фараби). Трудовая деятельность: работал в газетах «Алма-Атинская правда», «Литературная газета», «Ленинская смена», «Правда»; был главным редактором киностудии «Казахфильм», газеты «Қазақ әдебиеті», первым секретарем управления Союза писателей Казахстана, председателем президиума Центрального совета Общества по охране памятников истории и культуры Казахстана. А. Алимжанов написал такие книги как «Достар кездескенде», «Жаушы», «Күнге бет алған керуен», «Адамдар жолы», «Махамбеттің жебесі» и др. Довольно много произведений автора посвящены национально-освободительной борьбе жителей Азии и Африки. Стал обладателем премии имени Джавахарлала Неру за произведения об Индии. Произведения писателя переведены на многие иностранные языки. Награжден орденами «Знак почета», «Дружба народов» и медалями. Является обладателем государственной премии Казахстана.