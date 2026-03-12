12 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

ДАТЫ

Всемирный день против киберцензуры

Впервые отмечался в 2008 году. Установлен по инициативе неправительственных организаций «Репортеры без границ» и «Международная амнистия». Ежегодное событие направлено на борьбу за одинаково доступный всем единый Интернет без ограничений.

День Солнца-Земли

Существует с 2000 года. Учредили этот праздник Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (НАСА) и Европейское космическое агентство (ЕКА). Праздник придумали с целью дать людям больше информации о событиях, происходящих в космосе. Касаться они могут чего угодно, что так или иначе относится к Земле и Солнцу, — затмения, транзит планеты, магнитные бури, космическая погода, влияние Солнца на здоровье людей и т. п.

СОБЫТИЯ

В 1993 году первый в истории независимого Казахстана авиарейс по маршруту Алматы — Шарджа (Объединенные Арабские Эмираты) на новом авиалайнере ТУ-154м выполнила казахстанская частная авиакомпания «Азамат». Командиром корабля был инженер-пилот 1-го класса Борис Бацикадзе. Полет прошел спокойно, на высоте 10600 метров. На борту было около 90 пассажиров, в том числе 8 человек — представители дипломатической миссии ОАЭ и бизнесмены. Через 4,5 часа, по расписанию, самолет прибыл в аэропорт Шарджа.

В 1999 году в Каире (Египет) улице, на которой расположено Посольство Республики Казахстан, было присвоено имя Абая.

В 2002 году состоялся I Конгресс журналистов Казахстана. Организаторы — Союз журналистов Казахстана и Ассоциация телерадиовещателей.

В 2010 году в Будапеште (Венгрия) принято окончательное решение о присоединении Республики Казахстан к Болонской декларации.

Решение о присоединении Казахстана, первого центральноазиатского государства, единодушно поддержали представители 46 стран-подписантов Болонской декларации. Таким образом, Казахстан стал 47-й страной-участницей Болонского процесса. Флаг Республики Казахстан внесен и установлен в галерею флагов стран-участниц Болонского процесса.

В 2010 году в немецком городе Дрездене состоялась церемония открытия Почетного консульства Республики Казахстан, деятельность которого распространяется на федеральные земли Германии Саксония и Саксония-Ангальт.

Посол Республики Казахстан в Федеративной Республике Германия Нурлан Онжанов вручил новому представителю Казахстана Йохиму Энгельманну консульский патент, пожелав успехов в деле расширения двусторонних отношений РК с ФРГ.

В 2013 году в Турецкой Республике, в концертном зале Государственного художественного музея Анкары, состоялось официальное открытие года выдающегося казахстанского композитора Мукана Тулебаева, внесшего неоценимый вклад в развитие казахской национальной классической музыки.

Решение об объявлении 2013 года Годом Мукана Тулебаева в ознаменование 100-летия со дня рождения композитора принято постоянным советом министров культуры стран-членов Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), состоявшимся в городе Уфа (Башкортостан, РФ).

В 2016 году впервые в Казахстане стало возможным внедрение одного из самых инновационных и точных методов аллергодиагностики с помощью уникального и единственного в стране оборудования ISAC. Такой аппарат установлен в ТОО «Аллергологический центр» в Алматы, который находится на базе ГКП на ПВХ «Городская клиническая больница № 33».

Внедрение столь дорогостоящего оборудования в Казахстане, которое к тому же доступно лишь в некоторых странах Европы, состоялось после вступления нашей страны в Европейскую Академию аллергологов и клинических иммунологов (ЕААCI).

В 2017 году Геннадий Головкин и флаг Республики Казахстан появились на поясе Всемирного боксерского совета (WBC). На поясе WBC представлены лучшие чемпионы в истории бокса, среди которых: Мухаммед Али, Майк Тайсон, Леннокс Льюис, Рэй Леонард, Роберто Дюран, Хулио Сезар Чавес, Ларри Холмс, Виталий Кличко, Марвин Хаглер, Томми Хернс, Оскар де Ла Хойя и Флойд Мэйвезер.

В 2017 году казахстанский дзюдоист Ислам Бозбаев выиграл «золото» на проходящем в Баку турнире Большого шлема в весе до 90 килограммов.

Ислам Бозбаев — четвертый дзюдоист из Казахстана, взявший «золото» турнира Grand Slam за всю его историю.

В 2019 году впервые в истории казахстанских вузов Международный университет IT получил международную аккредитацию ASIIN.

ASIIN оценивает качество деятельности вузов и признает соответствие европейским стандартам и критериям. В целом, на сегодняшний день университетами страны создаются прозрачные образовательные программы и обеспечивается их разнообразие, также улучшается конкурентоспособность выпускников на мировом рынке труда.

В 2021 году в составе Туркестанской области был образован район Сауран с административным центром в селе Шорнак путем выделения из состава города Кентау сельских округов Шага, Жана Икан, Ески Икан, Ушкайык, Иассы, Орангай, Карашык, Жуйнек, Бабайкорган, Шорнак, Жибек жолы, Майдантал.

В 2021 году в Казахстане при телеканале «Balapan» впервые стартовала социальная анимационная школа для детей с особыми образовательными потребностями. Школа дает возможность детям получить новые навыки и умения, которые будут способствовать их социальной адаптации.

Подобный проект осуществляется впервые в Центральной Азии, где участников школы будут обучать лучшие мультипликаторы Казахстана, Японии и Южной Кореи.

В 2023 году композиция Димаша Кудайбергена «Zhalyn» на казахском языке впервые прозвучала на популярном в Сиэтле радио Channel R Radio. Композиции казахстанского исполнителя на английском уже не раз звучали на волнах американского радио.

В 2025 году в Торсби (Швеция) в Финале Кубка мира по пара биатлону IBU Ербол Хамитов принес Казахстану историческую победу. Он стал чемпионом Кубка мира и завоевал главный трофей Кубка — Хрустальный глобус.

В 2025 году в Алматы завершили масштабную работу по созданию единой базы данных редких и исчезающих видов животных Казахстана. Система оснащена интерактивными картами, разработанными на основе геоинформационных данных. Всего создано 217 карт, которые вошли в новое издание Красной книги.