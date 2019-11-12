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вчера 21:21
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вчера 21:14
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вчера 17:21
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12 лошадей сбил водитель грузовика в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за последний месяц произошли три дорожно-транспортных происшествия с участием лошадей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента полиции, стражей порядка, одна из аварий закончилась гибелью женщины. Трагедия произошла в Есильском районе. Наезд на лошадь обернулся тем, что через несколько дней после ДТП пассажирка автомобиля скончалась от полученных травм. В аналогичном происшествии в Аккайынском районе пострадали два человека. Оба ДТП произошли в темное время суток.
«В Айыртауском районе водитель грузовой автомашины совершил наезд на 12 лошадей, перебегавших дорогу. Животные погибли, водитель автомашины отделался небольшими ссадинами. Как рассказал пастух, лошади отбились от табуна и он не заметил, как они оказались на проезжей части», - рассказали в пресс-службе.
Для владельцев скота, ставшего причиной аварий, предусмотрена административная ответственность. Пострадавший вправе обратиться в суд о возмещении ему материального вреда.
«Перегонять животных через проезжую часть можно лишь в специально отведенных местах, где установлен предупреждающий дорожный знак «Перегон скота». В зоне действия знака необходимо снизить скорость. Опасность для водителей в ночное время представляют и дикие животные», - добавили в пресс-службе.
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