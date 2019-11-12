12 лошадей сбил водитель грузовика в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за последний месяц произошли три дорожно-транспортных происшествия с участием лошадей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, стражей порядка, одна из аварий закончилась гибелью женщины. Трагедия произошла в Есильском районе. Наезд на лошадь обернулся тем, что через несколько дней после ДТП пассажирка автомобиля скончалась от полученных травм. В аналогичном происшествии в Аккайынском районе пострадали два человека. Оба ДТП произошли в темное время суток.

«В Айыртауском районе водитель грузовой автомашины совершил наезд на 12 лошадей, перебегавших дорогу. Животные погибли, водитель автомашины отделался небольшими ссадинами. Как рассказал пастух, лошади отбились от табуна и он не заметил, как они оказались на проезжей части», - рассказали в пресс-службе.

Для владельцев скота, ставшего причиной аварий, предусмотрена административная ответственность. Пострадавший вправе обратиться в суд о возмещении ему материального вреда.

«Перегонять животных через проезжую часть можно лишь в специально отведенных местах, где установлен предупреждающий дорожный знак «Перегон скота». В зоне действия знака необходимо снизить скорость. Опасность для водителей в ночное время представляют и дикие животные», - добавили в пресс-службе.