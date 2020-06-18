12-летнюю девочку сбили на перекрестке в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в дорожно-транспортном происшествии пострадал ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, на пересечении улиц Дусухамбетова и Ленинградской водитель автомашины «Subaru Legacy» совершил наезд на 12-летнюю девочку. Ребенок получил телесные повреждения. Девочку госпитализировали в детскую областную больницу.

«По факту дорожно-транспортного происшествия в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью». Материалы передали в суд для принятия процессуального решения», - сообщили в пресс-службе.