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12-летнюю девочку сбили на перекрестке в Петропавловске
18 Июня 2020 10:52
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ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске в дорожно-транспортном происшествии пострадал ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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По информации пресс-службы департамента полиции, на пересечении улиц Дусухамбетова и Ленинградской водитель автомашины «Subaru Legacy» совершил наезд на 12-летнюю девочку. Ребенок получил телесные повреждения. Девочку госпитализировали в детскую областную больницу.
«По факту дорожно-транспортного происшествия в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по статье «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью». Материалы передали в суд для принятия процессуального решения», - сообщили в пресс-службе.
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