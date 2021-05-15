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    01:35, 15 Май 2021 | GMT +6

    12-летнюю девочку сбили на дороге в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске 12-летняя девочка попала под колеса автомобиля, когда переходила проезжую часть в неположенном месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировали в 18:20 по улице Батыр Баяна.

    «47-летний водитель авто марки «Audi 80» совершил наезд на несовершеннолетнюю жительницу Кызылжарского района, переходившую проезжую часть дороги в неустановленном месте. Пострадавшую машина скорой помощи доставила в одно из медицинских учреждений города для оказания первой неотложной помощи. После установления диагноза отпущена домой. Водитель трезв», - сообщили в пресс-службе.

    По факту ДТП проводится дознание. По его результатам в отношении виновного лица будет собран материал об административном правонарушении.

    Это второй случай наезда на пешехода, зарегистрированный 14 мая в Петропавловске. Несколькими часами ранее под колесами автомобиля оказалась пожилая женщина.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область ДТП Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Происшествия Правоохранительные органы
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