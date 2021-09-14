12-летняя воспитанница велошколы погибла на трассе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, возле райцентра Бесколь, в аварии погибла 12-летняя девочка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Авария произошла около 10 часов утра. На месте работает следственно-оперативная группа отдела полиции Кызылжарского района.

«Установлено, что 31-летний водитель автомашины КАМАЗ направлялся в сторону города Петропавловска в попутном направлении с группой велосипедистов. Воспитанники спортивной школы ехали со стороны аэропорта в сопровождении автомашины «Газель». В результате ДТП девочка скончалась на месте автоаварии. В рамках уголовного дела будут назначены все необходимые экспертизы, по результатам которого будут установлены обстоятельства ДТП», - прокомментировали в пресс-службе департамента полиции.

Уголовное расследование идет по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

По неофициальной информации, погибшая девочка была дочерью тренера.