15 Июня 2022 15:57

12-летняя девочка утонула в реке Есиль в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Трагедия произошла в зоне отдыха Silk Way села Жибек Жолы Аршалынского района. 12-летняя девочка, оставшись без присмотра родителей, утонула в необорудованном для купания месте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, трагедия произошла 14 июня в 19:39.

«По словам очевидцев, несколько семей, отдыхая на базе отдыха, оставили без присмотра детей. Две девочки, 10 и 12 лет, пошли прогуляться по воде. Одна девочка дошла до места, где вода была по колено, и остановилась, другая прошла чуть дальше и провалилась в обрыв, который имелся на дне реки», - пояснил заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Кайрат Касым.

На место вызова были направлены спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС города Нур-Султана. Тело ребенка в одежде было обнаружено и извлечено в 20:58.

21 мая было проведено обследование водоема зоны отдыха и был выдан акт о непригодности его к купанию. 28 мая сотрудниками отдела проведены профилактические работы в зоне отдыха Silk Way по разъяснению основных требований правил безопасности на водоеме и оборудования зоны отдыха спасательным постом. Установлен информационный стенд о запрете купания и оставления детей без присмотра на водоеме.

Спасатели напомнили акмолинцам о необходимости соблюдения элементарных правил поведения на воде: «Не ныряйте в непроверенных и необорудованных местах, не плавайте на предметах, не предназначенных для плавания, не входите в воду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, если вы находитесь на водоёме с детьми, не оставляйте их без присмотра, не разрешайте детям входить в воду без взрослых, при ловле рыбы с использованием плавсредств в обязательном порядке используйте спасательные жилеты».

По факту смерти девочки, как добавили в ведомстве, возбуждено уголовное дело.