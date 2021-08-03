12-летняя девочка получила сертификат вакцинации в Бельгии
БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В центре вакцинации города Брюсселя «Хейзель» 12-летней девочке по имени Сара в торжественной обстановке сделали 250-тысячную прививку данного учреждения от COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
В понедельник мэр Брюсселя Филипп Клоуз поздравил ребенка и вручил сертификат вакцинации. Видео с места события Ф. Клоуз разместил в Twitter .
В Бельгии открыта добровольная вакцинация от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Обязательным условием является присутствие при вакцинации родителей (опекунов) либо их письменное согласие.
По данным на 2 августа, более 8 млн жителей получили первые дозы вакцин от COVID-19. Кроме того, почти 7 млн (6 826 579) человек уже полностью вакцинированы двумя компонентами, что составляет 73,4% взрослого населения Бельгии или 59,3% всего населения.
- Передвижной пункт вакцинации заработал в посёлке Жанаарка Карагандинской области
- Алюминий в вакцинах вызывает болезнь Альцгеймера - фейк
- Более 90% костанайских педагогов вакцинировались от КВИ
- Столичные волонтеры рассказывают о важности вакцинации
- Купивших паспорта вакцинации свыше 200 человек ищет полиция Павлодара
- Рахим Ошакбаев предложил создать Гражданский штаб по продвижению вакцинации
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана