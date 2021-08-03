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12-летняя девочка получила сертификат вакцинации в Бельгии

3 Августа 2021 19:25
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12-летняя девочка получила сертификат вакцинации в Бельгии

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В центре вакцинации города Брюсселя «Хейзель» 12-летней девочке по имени Сара в торжественной обстановке сделали 250-тысячную прививку данного учреждения от COVID-19, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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В понедельник мэр Брюсселя Филипп Клоуз поздравил ребенка и вручил сертификат вакцинации. Видео с места события Ф. Клоуз разместил в Twitter .


В Бельгии открыта добровольная вакцинация от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 15 лет. Обязательным условием является присутствие при вакцинации родителей (опекунов) либо их письменное согласие.

По данным на 2 августа, более 8 млн жителей получили первые дозы вакцин от COVID-19. Кроме того, почти 7 млн (6 826 579) человек уже полностью вакцинированы двумя компонентами, что составляет 73,4% взрослого населения Бельгии или 59,3% всего населения.



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#Бельгия   #Коронавирус в мире   #Вакцинация  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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