+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 31 °С
Алматы: 36 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

12-летний житель Темиртау получил смертельную травму в драке

25 Июля 2021 15:30
Поделиться:
12-летний житель Темиртау получил смертельную травму в драке

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Смертельная драка детей попала на видео в Темиртау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

24 июля в дежурную часть Старогородского отдела полиции поступило сообщение, что в детской городской больнице города Темиртау Карагандинской области скончался 12-летний житель города.

Как установили полицейские, у пострадавшего возникла ссора с 13-летним мальчиком во дворе одного из домов города. В ходе ссоры, переросшей в драку, ему было нанесено телесное повреждение. Инцидент попал на видео и был опубликован в одном из пабликов в Instagram. – «Факт зарегистрирован по ст. 104 УК РК «Причинение смерти». Назначены соответствующие экспертизы, проводится досудебное расследование«, – сообщил начальник Следственного управления ДП Карагандинской области Рустам Кулькеев.


Подписывайтесь на наш канал:

#Карагандинская область   #Происшествия   #МВД РК  
Поделиться:
Популярное
1 Сильная жара ожидается в Алматы
2 Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 12 областях Казахстана
3 Рейд по Фёдоровскому водохранилищу провели в Караганде
4 Усилить контроль за масочным режимом призвали полицейские Алматы
5 Как алматинцы спасаются от жары: фоторепортаж
Читайте также
Мощный тайфун надвигается на Токио, часть олимпийских событий перенесли
Как проходят выборы сельских акимов в Карагандинской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz

Архив