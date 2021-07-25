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16:07
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12-летний житель Темиртау получил смертельную травму в драке
ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Смертельная драка детей попала на видео в Темиртау. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
24 июля в дежурную часть Старогородского отдела полиции поступило сообщение, что в детской городской больнице города Темиртау Карагандинской области скончался 12-летний житель города.
Как установили полицейские, у пострадавшего возникла ссора с 13-летним мальчиком во дворе одного из домов города. В ходе ссоры, переросшей в драку, ему было нанесено телесное повреждение. Инцидент попал на видео и был опубликован в одном из пабликов в Instagram. – «Факт зарегистрирован по ст. 104 УК РК «Причинение смерти». Назначены соответствующие экспертизы, проводится досудебное расследование«, – сообщил начальник Следственного управления ДП Карагандинской области Рустам Кулькеев.
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