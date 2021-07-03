12-летний велосипедист столкнулся с машиной в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Подросток пострадал в столкновении с автомобилем в Павлодаре. С травмами его доставили в травмпункт детской областной больницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По информации пресс-службы департамента полиции, 2 июля в 11:30 на пересечении улиц Ворушина и Гагарина автомобиль «ГАЗ 33021» под управлением 35-летнего водителя столкнулся с несовершеннолетним велосипедистом 2009 года рождения.

«В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован в больницу», - говорится в сообщении.

Как уточнили в управлении здравоохранения, пострадавшего доставили в детскую областную больницу. Медики диагностировали у него вывих плеча и ушиб голени.

Автомобиль водворен на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка.