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    11:36, 03 Июль 2021 | GMT +6

    12-летний велосипедист столкнулся с машиной в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Подросток пострадал в столкновении с автомобилем в Павлодаре. С травмами его доставили в травмпункт детской областной больницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    По информации пресс-службы департамента полиции, 2 июля в 11:30 на пересечении улиц Ворушина и Гагарина автомобиль «ГАЗ 33021» под управлением 35-летнего водителя столкнулся с несовершеннолетним велосипедистом 2009 года рождения.

    «В результате ДТП мальчик с травмами госпитализирован в больницу», - говорится в сообщении.

    Как уточнили в управлении здравоохранения, пострадавшего доставили в детскую областную больницу. Медики диагностировали у него вывих плеча и ушиб голени.
    Автомобиль водворен на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка.


    Теги:
    ДТП Происшествия, ЧС Происшествия Павлодарская область
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