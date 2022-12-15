12-летний ученик «заминировал» школу в Темиртау

15 Декабря 2022, 00:59

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Ученик, чтобы раньше уйти домой, «заминировал» школу в Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

14 декабря около 13:00 в управление по чрезвычайным ситуациям города Темиртау Карагандинской области позвонил неизвестный – голос детский – и сказал: «Взорву 20-ую школу и всех, кто там есть». Оперативным дежурным департамента полиции области на место были направлены саперы и все экстренные службы.

Сотрудники полиции из учебного заведения эвакуировали всех находившихся там преподавателей и учеников – всего 500 человек. Было произведение оцепление территории общеобразовательного учреждения. В ходе осмотра полицейские взрывное устройство не обнаружили.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по противодействию экстремизма УП города Темиртау установлен 12-летний ученик данного учебного заведения. Он пояснил, что хотел пойти домой и поэтому сообщил о минировании школы.

В Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (на сегодняшний день – 14,5 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, а также либо ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет. Уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие возраста 14 лет, поэтому об этом надо помнить даже школьникам.

Кроме того, на основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.