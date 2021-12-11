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12-летний теннисист Зангар Нурланулы выиграл второй турнир в Норвегии

11 Декабря 2021 11:33
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12-летний теннисист Зангар Нурланулы выиграл второй турнир в Норвегии

ОСЛО. КАЗИНФОРМ - На турнире серии Tennis Europe третьей категории среди игроков до 14 лет в Осло казахстанец стал победителем в одиночном и финалистом в парном разрядах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

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В финале Зангар за 2 часа и 40 минут победил француза Лене Кутюрье со счетом 4:6, 6:0, 6:3, которого неделю назад обыграл здесь же, в Норвегии, на соревновании в Бергене.
В 1/2 финала Зангар одолел первую ракетку соревнования и лучшего теннисиста Франции в возрасте до 14 лет Лене Пети 7:5, 7:6. Игра длилась 2 часа и 18 минут.
Таким образом, наш спортсмен выиграл в этом сезоне третий турнир серии ТЕ в одиночном разряде и ещё в двух стал финалистом.
До конца года казахстанец сыграет на турнире в Стамбуле и после недельного отдыха начнет подготовку к новому сезону.
Еще одна хорошая новость пришла из Индии. В городе Пуна завершился престижный турнир первой категории серии ITF junior для теннисистов до 18 лет. Отличных результатов добились наши девушки, которые стали триумфаторами в парном разряде. Финальная игра среди дуэтов получилась почти казахстанской. В решающей игре сошлись Еркежан Арыстанбекова/Жанель Рустемова и Сандугаш Кенжибаева/Сухита Марури (Индия). В супернапряженном матче, длившемся почти 2 часа и 30 минут, победа осталась за Сандугаш и Сухитой, которые в трех сетах взяли верх со счетом 6:4, 2:6, 10:8.



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