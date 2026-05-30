12-летний Султан из Атырау шьет одежду и зарабатывает на этом

В Атырау 12-летний подросток начал шить одежду. Сейчас он изготавливает скатерти-сыпыра и фартуки, которые пользуются спросом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Интерес Султана Исата к искусству начался с рисования эскизов одежды на бумаге. Позже, вдохновившись роликами в социальных сетях, он увлекся рукоделием.

Сегодня подросток из села Еркинкала города Атырау все чаще получает приглашения на различные ярмарки и мероприятия. По словам его матери Жанар Темиргали, получив заказ, он старается выполнить его быстро и очень ответственно. Интерес к шитью у него появился еще в начальных классах. Интересно, что дедушка Султана тоже был близок к ремеслу, тогда как родители далеки от этой сферы.

— В пятом классе он разрезал старые брюки и сшил для сестренки юбку и корсет. Дедушка подарил ему маленькую швейную машинку, потом мы купили еще одну. Я предложила ему шить сыпыра, фартуки и специальные косметички, — рассказывает мама мастера Жанар Темиргали.

Уже четыре месяца Султан посещает специальные курсы, чтобы профессионально освоить швейное дело. В прошлом году в рамках одного из проектов он научился работать с орнаментами и шить корпе в технике «курак». Сейчас у него дома оборудован специальный уголок, где он работает на двух швейных машинах.

— На пошив сыпыра размером 80 на 80 сантиметров уходит от полутора до двух часов. Для этого я использую ткани бандук и дак. Вообще, к каждому шву нужно относиться внимательно. Качество и толщина ткани и ниток могут не совпадать. Иглой для плотной ткани нельзя шить легкие материалы — ткань начнет стягиваться. Джинсовую ткань перед работой лучше постирать в холодной воде, чтобы избежать усадки, — рассказал Султан Исат.

Сегодня Султан шьет платья, украшенные бисером жилеты, брюки и лоскутные корпе. Жители села обращаются к юному мастеру, если нужно укоротить или подправить одежду. Сейчас он активно развивает свою страницу в социальных сетях, рассказывая о своем творчестве.

В результате заказы начали поступать и из других регионов. Юный мастер сам выбирает ткани для работы, общается с заказчиками и уделяет большое внимание маркетингу.

— Когда разговариваю с клиентами, сначала рассказываю о ткани и качестве изделия, а уже потом называю цену, — говорит молодой портной.

Интересно, что помимо шитья подросток занимается карате и любит готовить различные сладости. Однако ремесло для него остается на первом месте, потому что он связывает с ним свое будущее.

— Я мечтаю о собственной мастерской. Хочу открыть дом моды. Планирую развиваться дальше и шить одежду разных моделей. Хочу получить высшее профессиональное образование и стать одним из лучших специалистов в этой сфере, — поделился своими планами Султан Исат.

Сегодня Султан делится своими знаниями со сверстниками и популяризирует ремесло. Кроме того, он продавал собственноручно сшитые изделия и одежду, а вырученные средства иногда направлял на благотворительность.