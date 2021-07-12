12-летний шахматист Даниял Сапенов завоевал 1-е место на турнире в Сербии

БЕЛГРАД. КАЗИНФОРМ - В Сербии завершился очередной шахматный опен турнир «Serbia Chess Open 2021». 12-летний казахстанский шахматист Даниял Сапенов набрав 8 очков из 9 возможных завоевал первое место в международном турнире «Serbia Chess Open 2021» (среди любителей), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Казахстанской федерации шахмат в Facebook.

Также несколько наших соотечественников получили денежные призы за успешную игру.

В группе среди любителей принимали участие 194 шахматистов из 30 стран.

Член мужской сборной РК по шахматам, международный мастер Денис Махнев выполнил долгожданный 3 гроссмейстерский балл в «Serbia Chess Open 2021» (среди мастеров). Напомним, для достижения высшего шахматного звания необходимо получить 3 нормы международного гроссмейстера и достичь рейтинг 2500.

Член молодёжной сборной РК по шахматам, женский мастер ФИДЕ Ксения Балабаева выполнила норму международного мастера.



