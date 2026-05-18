12-летний ребенок утонул в Уральске

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Западно-Казахстанской области, инцидент произошел 16 мая.

— Ребенок 2014 года рождения, оставшийся без присмотра взрослых на берегу реки Шаган, упал в воду и утонул. Спасатели обнаружили тело подростка и извлекли его из воды, — сообщили в ведомстве.

Это первый подобный случай в регионе в этом году. При этом купальный сезон в области еще не открыт.

По данным департамента, с начала 2025 года в Западно-Казахстанской области утонули 7 человек, один из них — ребенок.

Ранее сообщалось, что в Западно-Казахстанской области определены 34 места для купания. Также стало известно о закрытии пляжа в центральном парке Уральска.