12-летний ребенок утонул в реке Урал в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау, купаясь в неприспособленном для этого месте, в реке Урал утонул 12-летний ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона, трагедия произошла накануне во второй половине дня. Купаясь в неприспособленном для этого месте в реке Урал, утонул мальчик, 2011 года рождения.

Прибывшая к месту происшествия на двух лодках группа спасателей на двух незамедлительно приступили к поискам тела. Оно было обнаружено и извлечено из воды.

Департамент по ЧС предупреждает о необходимости соблюдать элементарные правила безопасности на воде, а также купаться только в специально оборудованных для этого местах .



Как ранее сообщалось, 13 июня в реке Урал утонули два брата, 2007 и 2008 годов рождения. Тело одного из мальчиков до сих пор не обнаружено .







