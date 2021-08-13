12-летний ребенок скончался на улице в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Актау 12-летний ребенок скончался на улице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По предварительным данным, у ребенка остановилось сердце. Об этом происшествии в социальных сетях написали очевидцы, актауцы.

Информацию прокомментировал директор станции скорой помощи Мангистауской области. По его словам, сердце ребенка остановилось до приезда врачей, однако фельдшеры около получаса старались реанимировать его.

«Когда поступил вызов, бригада за девять минут приехала на место происшествия. Сразу же проверили ребенка. Однако его сердце остановилось до приезда врачей. Несмотря на это, фельдшеры старались реанимировать ребенка около получаса, провели сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, это не дало результатов. Ребенка на улице заметили прохожие, они и сообщили о произошедшем», - сказал Айралбек Шыршыкбаев.