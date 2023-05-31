12-летний пастух утонул в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области утонул 12-летний подросток, помогавший пасти скот. Это второй подросток, утонувший на этой неделе в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС области, трагедия произошла накануне к вечеру в Курмангазинском района в селе Сафоновка, расположенного в 38 километрах от районного центра Курмангазы.

При перегоне табуна лошадей через искусственный канал упал с лошади в воду и утонул 12-летний подросток. Местные жители, ставшие свидетелями гибели подростка, обнаружили и извлекли тело из воды и передали родственникам.

Это уже второй трагический случай с детьми на этой неделе в Курмангазинском районе. В понедельник подросток утонул в селе Нуржау этого района. Подростки купались в одном из каналов реки Шароновка в необорудованном для этого месте.

С начала года в регионе утонуло четыре человека. Трое из них - подростки.