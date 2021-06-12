12-летний мотоциклист попал в ДТП в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области сельский школьник упал с мотоцикла. Ребёнок госпитализирован, а полиция рассмотрит поведение родителей, чей сын без их присмотра был в ночное время вне дома без них, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Десятого июня, в 22:43, в степной зоне вблизи села Ауельбек Актогайского района Павлодарской области водитель мотоцикла «LTM 175», не выбрав безопасную скорость движения и не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание. В результате ДТП несовершеннолетний с травмами госпитализирован», - сообщил начальник местной полицейской службы департамента полиции Павлодарской области Галым Саргулов.

По его словам, мотоцикл водворён на специальную штрафную стоянку. В департаменте добавили, что двенадцатилетний ученик седьмого класса школы села Ауельбек поздним вечером выехал без сопровождения законных представителей за пределы села, не имея ни прав, ни навыков вождения.

Галым Саргулов также дополнил, что, кроме проверки по факту аварии, рассмотрят вопрос и об ответственности родителей несовершеннолетнего.

«Поведение законных представителей будет рассмотрено на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав», - добавили в ведомстве.

