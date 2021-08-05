12-летний мальчик утонул в реке в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, в реке Есиль, утонул 12-летний мальчик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, трагедия произошла около 16:00 часов в 20-м микрорайоне города.

«Выяснилось, что ребенок находился вблизи водоема без сопровождения взрослых. Тело извлечено сотрудниками оперативно-спасательного отряда при поисково-спасательных работах. Обстоятельства гибели выясняются», - прокомментировали в пресс-службе.

Всего по области в водоемах за купальный сезон погибли 19 человек, в том числе пятеро детей. В прошлом году за этот же период было зарегистрировано девять погибших, из которых один ребенок.

Спасатели просят жителей региона соблюдать меры предосторожности на воде. Не купаться в непредназначенных для этого местах, в темное время суток, в нетрезвом состоянии. Не оставлять без присмотра детей, контролировать их времяпрепровождение.







