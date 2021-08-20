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12-летний мальчик утонул в Павлодаре
20 Августа 2021 10:08
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спасатели и волонтеры ведут поисковые работы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Pavlodarnews.kz.
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Сообщение о произошедшем поступило от оперативного дежурного управления полиции Павлодара 19 августа в 00:10.
Известно, что вчера 12-летний мальчик вышел из дому на прогулку с друзьями и не вернулся домой.
«Вблизи центральной набережной около 14:30 во время купания в оборудованном для купания месте утонул ребенок 2009 года рождения, – уточнили в ДЧС области. – Около 22:00 родители обратились в полицию».
Поисковики «VITA» рассказали, что друзья, испугавшись, не сразу сообщили о случившемся взрослым.
Волонтерам нужны лодки для поисковых работ. Желающих помочь просят обратиться по номеру 7 747 615 55 63.
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