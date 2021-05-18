12-летний мальчик совершил ДТП в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 12-летний ребенок за рулем машины совершил ДТП в Кокшетау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

17 мая около десяти часов вечера 50-летний житель города Кокшетау в одном из дворов дома ремонтировал свою машину Mitsubishi Pajero и отошел в сторону, оставив авто заведенным. В этот момент его 12-летний сын, самовольно сев в салон автомобиля отца, по неосторожности задел рычаг коробки передач, проехал вперед и допустил наезд на металлическое ограждение во дворе по улице 8 Марта. Затем владелец убрал транспорт с места происшествия и уехал, не сообщив об этом в ОВД. Однако неравнодушные граждане записали все случившееся на камеру и выложили в социальные сети. В результате через час полицейские установили водителя и привлекли нарушителя к административной ответственности по ст. 611 ч. 1 КоАП РК.