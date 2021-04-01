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    08:45, 01 Апрель 2021 | GMT +6

    12-летний мальчик сел за руль в Кызылординской области: оштрафован брат

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    КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 12-летний мальчик сел за руль в Кызылординской области. Полицейские оштрафовали брата юного водителя, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    22 февраля в селе Куланды житель области передал управление УАЗом 12-летнему брату, спровоцировав его на совершение административного правонарушения. В суде гражданин полностью признал свою вину и принес извинения за содеянное.

    Постановлением Аральского районного суда от 29 марта правонарушитель признан виновным по статье 128 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение административного правонарушения». В отношении него судом наложен штраф в размере 50 МРП и на основании части 2 статьи 819 КоАП (суд вправе сократить размер административного штрафа, но не более чем на тридцать процентов от общей суммы штрафа) правонарушитель оштрафован на сумму около 100 тысяч тенге.

    Вместе с тем, согласно требованиям приказа МВД РК от 29.12.2015 «Об утверждении Правил организации деятельности участковых инспекторов полиции по делам несовершеннолетних органов внутренних дел» правонарушитель взят на учет ОВД. Кроме того, в отношении законного представителя несовершеннолетнего, то есть матери, оформлен административный протокол по статье 127 КоАП РК «За неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и направлен в районный суд для принятия соответствующего решения.



    Теги:
    МВД РК Кызылординская область Правоохранительные органы
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