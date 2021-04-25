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    15:23, 25 Апрель 2021 | GMT +6

    12-летний мальчик разъезжал за рулем внедорожника в Павлодарской области

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    КЕНЖЕКОЛЬ. КАЗИНФОРМ – Отца 12-летнего мальчика, севшего за руль автомобиля, наказали в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram департамента полиции Павлодарской области.

    В одном из павлодарских пабликов были опубликованы фотографии, на которых за рулём машины сидит несовершеннолетний. По данному факту в село Кенжеколь был направлен автопатруль.

    «Факт подтвердился - за рулём автомашины марки «Toyota Land Cruiser Prado» находился 12-летний сын владельца авто.

    Отец привлечен к административной ответственности по части 5 статьи 612 КРКоАП - передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления. На правонарушителя наложен штраф в размере 50 МРП», - сообщили в полиции.


    Теги:
    ДТП Закон и право Происшествия, ЧС Транспорт Общество Происшествия Правоохранительные органы Молодежь Павлодарская область
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