12-летний канадец нашел скелет жившего 69 млн лет назад динозавра

ОТТАВА. КАЗИНФОРМ - 12-летний канадец Нейтан Рашкин во время похода в провинции Альберта нашел останки динозавра. Возраст найденных мальчиком костей оценивают в 69 миллионов лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Юный палеонтолог-любитель обнаружил останки скелета, гуляя по заповеднику в пустошах Альберты вместе со своим отцом. В этом заповеднике уже не раз находили скелеты доисторических ящеров. В конце XIX века палеонтолог Джозеф Тайрелл даже нашел в пустошах Альберты нового для науки ящера, которого назвали Альбертозавром.

«Я даже не слишком волновался, хотя, наверное, должен был. Я просто был в шоке от того, что нашел настоящего динозавра», - рассказал Нейтан Рашкин, увлекающийся палеонтологией и древними животными с шести лет.