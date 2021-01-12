+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: -4 °С
USD 419.62 EUR 510.8
RUB 5.6 CNY 64.09
Скачать
Новости
Вся лента >>>

12-летний акмолинский подросток сбежал от тети в столицу

12 Января 2021 23:47
Поделиться:
12-летний акмолинский подросток сбежал от тети в столицу

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Сбежавшего от тети 12-летнего подростка нашли на остановке в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Сотрудница полиции приняла роды у сельчанки в СКО
Метель в СКО: Более 100 единиц техники работает на дорогах Путников со сломанным автомобилем спасли карагандинские полицейские В Нур-Султане состоялось обсуждение Стратегии духовно-нравственного воспитания детей

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 11 января 2021 года в отдел полиции Целиноградского района поступило телефонное сообщение от жительницы города Нур-Султан, которая просила оказать содействие в поиске 12-летнего брата, находившегося в гостях у тети в селе Қажымуқан.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Взволнованная тетя пояснила, что она, будучи педагогом, помогала племяннику с подготовкой к занятиям и занималась с ним дополнительно. В день ухода подростка из дома между родственниками возникло недопонимание. И во время отсутствия женщины дома мальчик на попутном транспорте уехал в Нур-Султан», - пояснили в ведомстве.

Около 21:30 того же дня мальчик был найден сотрудниками полиции на автобусной остановке в городе Нур-Султан. Оказалось, что он забыл адрес брата, к которому направлялся.

Обрадованная родственница мальчика выразила благодарность сотрудникам полиции за своевременно оказанную помощь в его поисках.

Как добавили в пресс-службе ДП региона, в отношении несовершеннолетнего противоправных действий не совершалось. С подростком провели профилактическую беседу и передали его законным представителям.


Подписывайтесь на наш канал:

#Акмолинская область   #МВД РК  
Поделиться:

Автор:

Оксана Матасова

Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz

Архив