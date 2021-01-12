12-летний акмолинский подросток сбежал от тети в столицу

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ – Сбежавшего от тети 12-летнего подростка нашли на остановке в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, 11 января 2021 года в отдел полиции Целиноградского района поступило телефонное сообщение от жительницы города Нур-Султан, которая просила оказать содействие в поиске 12-летнего брата, находившегося в гостях у тети в селе Қажымуқан.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Взволнованная тетя пояснила, что она, будучи педагогом, помогала племяннику с подготовкой к занятиям и занималась с ним дополнительно. В день ухода подростка из дома между родственниками возникло недопонимание. И во время отсутствия женщины дома мальчик на попутном транспорте уехал в Нур-Султан», - пояснили в ведомстве.

Около 21:30 того же дня мальчик был найден сотрудниками полиции на автобусной остановке в городе Нур-Султан. Оказалось, что он забыл адрес брата, к которому направлялся.

Обрадованная родственница мальчика выразила благодарность сотрудникам полиции за своевременно оказанную помощь в его поисках.

Как добавили в пресс-службе ДП региона, в отношении несовершеннолетнего противоправных действий не совершалось. С подростком провели профилактическую беседу и передали его законным представителям.