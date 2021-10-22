12 лет тюрьмы за убийство из ревности получил сельчанин в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Трагедия случилась в селе Успенка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ранним июньским утром в полицию Успенского района Павлодарской области позвонил сельчанин. Мужчина испуганным голосом прокричал, что во дворе его дома произошло убийство 28-летней местной жительницы», - рассказали журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

По их словам, расследование этого дела поручили заместителю начальника отдела полиции Аскару Аралбаеву и старшему следователю Максату Дюсембаеву. Убитая некоторое время находилась в отношениях с 61-летним жителем села Успенка. Совместная жизнь не заладилась из-за постоянных скандалов и рукоприкладства со стороны мужчины, поэтому девушка решила уйти от него.

«Так как жить ей теперь было негде, она попросилась пожить у своего знакомого. Вскоре в гости к данному знакомому приехал друг из Павлодара. Здесь между гостем из города и девушкой вспыхнули чувства, и в город они решили вернуться уже вместе, но эта романтическая история не всем пришлась по душе. Узнав о том, что бывшая возлюбленная вступила в новые отношения и уезжает из села в город, 61-летний сельчанин пришёл в ярость», - добавили стражи порядка.

Выпив спиртного сверх меры, мужчина взял нож и направился к дому, где временно проживала девушка. Он попытался поговорить с ней, захотел возвратить былое и даже уговаривал вернуться к нему, отметили в пресс-службе. Но никакие уговоры не смогли переубедить сельчанку.

«Тогда мужчина, вынув нож из кармана, ударил бывшую возлюбленную в грудную клетку. Сделал он это не один раз, со злобой он наносил удары ножом снова и снова, - описали сцену в полиции. - Услышав крики, хозяин дома вбежал в комнату и стал свидетелем страшной картины. Он пытался задержать преступника, но не сумел».

Убийца, покинув дом, убежал в неизвестном направлении. Владелец дома сразу вызвал скорую помощь и позвонил в полицию. Приехавшие медицинские работники констатировали смерть сельчанки, а полицейские в течение короткого времени нашли и задержали подозреваемого.

«За совершение данного преступления в соответствии с частью 1 статьи 99 Уголовного Кодекса РК мужчина осужден к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима», - рассказали в департаменте.

Там подчеркнули, что приговор огласил Успенский районный суд в конце сентября.