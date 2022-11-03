12 лет рабства: мужчину с инвалидностью эксплуатировали в Абайской области

3 Ноября 2022, 17:10

3 Ноября 2022, 17:10

12 лет рабства: мужчину с инвалидностью эксплуатировали в Абайской области

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Молодой мужчина 12 лет провел в трудовом рабстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий полицейские области выявили факт трудовой эксплуатации. Так, в ходе проверки подведомственной территории сотруднику полиции отдела полиции Шара Жарминского района позвонил глава одного из крестьянских хозяйств с сообщением о найме нового работника. Выехавший на территорию крестьянского хозяйства полицейский установил, что у «новоиспеченного работника» отсутствовали документы, кроме того, он даже не смог назвать свои анкетные данные.

Заподозрив неладное, страж порядка, воспользовавшись отсутствием работодателя, узнал фамилию мужчины. Далее полицейский установил родную сестру потерпевшего, которая сообщила, что он не выходил на связь еще с 2010 года. В тот момент сошелся «преступный пазл».

Молодого человека нашли на одном из крестьянских хозяйств в Жарминском районе, где он работал по найму скотником. В ходе следствия установлено, что с ноября 2010 года 26-летний мужчина находился в рабстве в 11 крестьянских хозяйствах.

Познакомился с 54-летним работодателем он на рыбалке в сете Тугыл. Поняв, что 26-летний молодой физический развитый парень страдает психическим расстройством, злоумышленник решил воспользоваться им в качестве рабочей силы на хозяйстве. Далее все пошло как в культовом фильме «12 лет рабства» - более 12 лет потерпевший работал на крестьянских хозяйствах в Семее, Уланском, Абайском и Жарминском районах, куда его направлял «работодатель», представляя его в качестве родственника. Зарплату за работника переводили на счет работодателя, которые тот присваивал себе. Так, сумма заработной платы составила почти 2 млн тенге.

Кроме этого, работодатель похищал ежемесячные пенсионные накопления и социальные выплаты инвалида. Общая сумма ущерба составила свыше 4 млн тенге.

– В настоящее время потерпевший возвращен родственникам, а подозреваемый районным судом был признан виновным по ст.128 ч.2 п. 2), 8), 11), 12) «Торговля людьми» и по ст.190 ч.3 п.1 «Мошенничество» Уголовного Кодекса РК. Суд приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии средней безопасности, – рассказал заместитель начальница ДП области Нариман Кульдиков.

Фото: api.theins.info