12 лет лишения свободы за сбыт гашиша получил житель Кокшетау
Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области была получена информация о том, что житель города Кокшетау употребляет наркотические вещества, а также занимается их поставкой и сбытом на территории проживания.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий информация нашла свое подтверждение, и было осуществлено задержание. 22 февраля наркополицейскими было осуществлено задержание подозреваемого. В результате изъято почти 1,5 кг гашиша, а также приспособления для осуществления розничного сбыта.
В ходе судебного заседания мужчина вину свою признал. Приговором суда 48-летнего подсудимого признали виновным по ст. 297 ч.3 УК РК и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, а также назначили принудительное лечение по месту отбывания срока.