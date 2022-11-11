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    15:00, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    12 лет лишения свободы за сбыт гашиша получил житель Кокшетау

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Акмолинской области вынесен приговор в отношении 48-летнего жителя областного центра за незаконные приобретение, хранение и перевозку с целью сбыта гашиша в особо крупном размере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области была получена информация о том, что житель города Кокшетау употребляет наркотические вещества, а также занимается их поставкой и сбытом на территории проживания.

    В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий информация нашла свое подтверждение, и было осуществлено задержание. 22 февраля наркополицейскими было осуществлено задержание подозреваемого. В результате изъято почти 1,5 кг гашиша, а также приспособления для осуществления розничного сбыта.

    В ходе судебного заседания мужчина вину свою признал. Приговором суда 48-летнего подсудимого признали виновным по ст. 297 ч.3 УК РК и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности, а также назначили принудительное лечение по месту отбывания срока.


    Теги:
    Суды Акмолинская область Борьба с наркотиками МВД РК Закон и право Правоохранительные органы
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