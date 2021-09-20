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    10:36, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    12 кредитов на соседку оформила аферистка в Актобе

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Актобе аферистка оформила на соседку 12 кредитов. Женщине пришлось самой погашать чужие займы с процентами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Диапазон».

    Жительница Актобе была в хороших отношениях с соседкой, доверяла ей, даже передавала свое удостоверение личности, чтобы та за неё оплатила комуслуги. Соседка воспользовалась этим доверием и оформила по чужому документу 12 онлайн-займов в микрокредитных организациях всего на 550 тысяч тенге. После звонков из МКО женщина узнала, что у нее есть кредиты и ей пришлось самой гасить их. Помимо основной суммы в 550 тысяч тенге, она оплатила проценты на 700 с лишним тысяч тенге.

    На предприимчивую соседку возбудили уголовное дело за мошенничество. Выяснилось, что она обманула еще двоих своих знакомых. У одной взяла 100 долларов за помощь в оформлении кредита по программе «Даму», у другой – 300 тысяч тенге за помощь в оформлении квартиры по программе «Арендное жилье». В обоих случаях обещания она не выполнила.

    Обвиняемая вину признала полностью, рассказала, что у нее есть маленькие дети, но это от реального наказания ее не спасло. Суд приговорил 31-летнюю мошенницу к 3 годам и 3 месяцам лишения свободы в колонии средней безопасности.


    Теги:
    Мошенничество Актюбинская область
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