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12 километров по бездорожью в ВКО: спасатели помогли «скорой»

14 Марта 2020 21:37
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12 километров по бездорожью в ВКО: спасатели помогли «скорой»

БОРОДУЛИХИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – Спасатели Восточного Казахстана помогли врачам скорой помощи в транспортировке 81-летней пенсионерки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

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В ДЧС ВКО рассказали, что скорая помощь не смогла преодолеть 12 километров из-за отсутствия дороги к селу Пролетарка Бородулихинского района, чтобы госпитализировать тяжело больную женщину 1939 года рождения.

«Аким Новошульбинского сельского округа обратился за помощью к спасателям. Семейское подразделение оперативно-спасательного отряда выехали на Маршах к пострадавшей . Женщину забрали, довезли до скорой помощи и передали врачам», - пояснили в пресс-службе ДЧС.

Отметим, что спасатели на данных автомобилях не раз за эту зиму выручали жителей области. Благодаря специальным колесам, эти машины преодолевают любой снежный занос.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область,
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Автор:

Орал Ерланулы

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