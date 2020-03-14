12 километров по бездорожью в ВКО: спасатели помогли «скорой»

БОРОДУЛИХИНСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – Спасатели Восточного Казахстана помогли врачам скорой помощи в транспортировке 81-летней пенсионерки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ДЧС ВКО рассказали, что скорая помощь не смогла преодолеть 12 километров из-за отсутствия дороги к селу Пролетарка Бородулихинского района, чтобы госпитализировать тяжело больную женщину 1939 года рождения.

«Аким Новошульбинского сельского округа обратился за помощью к спасателям. Семейское подразделение оперативно-спасательного отряда выехали на Маршах к пострадавшей . Женщину забрали, довезли до скорой помощи и передали врачам», - пояснили в пресс-службе ДЧС.

Отметим, что спасатели на данных автомобилях не раз за эту зиму выручали жителей области. Благодаря специальным колесам, эти машины преодолевают любой снежный занос.