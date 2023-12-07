12 казахстанских вузов вошли в мировой рейтинг

Глобальное аналитическое агентство в области высшего образования QS Quacquarelli Symonds опубликовало новый выпуск рейтинга лучших университетов мира в области достижения целей устойчивого развития 2024 года — QS Sustainability Rankings 2024. В этот список вошли казахстанские вузы, которые приняли на себя цели устойчивого развития, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Данный рейтинг среди высших учебных заведений Казахстана открывает Казахский национальный университет имени аль-Фараби, который, согласно результатам рейтинга, не только является лучшим университетом региона, но и входит в число 500 лучших университетов мира.

Следом за ним идет Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилёва (ЕНУ), который входит в число 700 лучших университетов — участников рейтинга.



Также Satbayev University, Южно-Казахстанский университет имени Мухтара Ауэзова и Казахский национальный аграрный исследовательский университет находятся в топ-1000 лучших университетов рейтинга — это свидетельствует о растущем влиянии Казахстана на текущую повестку в области устойчивого развития.



Кроме того, в мировой рейтинг вошли Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина, Казахский национальный педагогический университет имени Абая, Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави, Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева, Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова, Казахстанско-Британский технический университет и Университет Нархоз.



Региональный директор QS Сергей Христолюбов отметил, что дебют в QS Sustainability Rankings 12 казахстанских университетов из шести городов страны говорит о росте международного признания вклада Казахстана в достижение целей устойчивого развития.

— Только в этом году центры устойчивого развития были открыты сразу в нескольких ведущих казахстанских вузах, причем некоторые из них работают в сотрудничестве с авторитетными зарубежными партнерами. Результаты, достигнутые казахстанскими вузами, будут использоваться при расчете позиций высших учебных заведений в нашем флагманском институциональном рейтинге лучших университетов мира — QS World University Rankings, — подчеркнул С. Христолюбов.

Наиболее значимых успехов вузы Казахстана достигли по индикатору «Модель управления», «Воздействие на окружающую среду» («Устойчивое развитие в области охраны окружающей среды», «Образование в области охраны окружающей среды» и «Исследования в области охраны окружающей среды»), «Общественное влияние» («Создание равных условий», «Обмен знаниями», «Эффект от образовательной и научной деятельности», «Трудоустраиваемость выпускников» и «Здоровье и благополучие»). Оценивая университеты по таким индикаторам, как «Общественное влияние», «Воздействие на окружающую среду» и «Модель управления», рейтинг предоставляет уникальную возможность оценки вклада высших учебных заведений в решение наиболее актуальных задач, стоящих перед современным обществом.



Позиционирование в этом рейтинге является доказательством признания достижений казахстанских университетов в академической, исследовательской и социальной сферах на международном уровне.