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    10:23, 15 Май 2024 | GMT +6

    12 казахстанских теннисистов попали в ТОП-100 мировых рейтингов среди юниоров

    12 казахстанских теннисистов попали в ТОП-100 мировых рейтингов среди юниоров
    Фото: ФТК

    Продолжают подниматься вверх в мировых юниорских рейтингах по версии ITF (Международная федерация тенниса), TE (Теннис Европы) и ATF (Азиатская теннисная федерация) казахстанские теннисисты. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.

    В обновленном рейтинге ITF Juniors среди игроков до 18 лет Амир Омарханов продолжает занимать высокое 14-е место, Даниал Рахматуллаев 73-й. У девушек Соня Жиенбаева расположилась на 29-й строчке, а Асылжан Арыстанбекова замыкает ТОП-40.

    В рейтинге Tennis Europe среди игроков до 14 лет Родион Трайгель идет на 28-й строчке, Роберт Каминский – 33-й, Ансар Ниеткалиев – 81-й, Ахмади Маханов – 83-й, у девочек Линара Булешева поднялась на 60-е место, а Руслана Русланова 95-я.

    В рейтинге ATF среди игроков до 16 лет на первом месте у девушек идет Аиша Сайран, вторую позицию занимает Аделина Маманфина.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Рейтинг Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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