12 казахстанцев стали призерами Международной Менделеевской олимпиады школьников по химии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане завершилась 57-ая Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии. По итогам сборная команда Казахстана завоевала две серебряные и 10 бронзовых медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.
Серебряные медали у учащегося 11 класса лицея-интерната для одаренных мальчиков «Білім-инновация» г.Астаны Алихана Смета и учащегося 11 класса школы Haileybury г. Алматы Инсара Имаша.
Бронзовые медали завоевали:
Бекболат Мамырбеков — учащийся 11 класса специализированного лицея для одаренных детей «Білім-инновация» г.Усть-Каменогорск;
Шәкір Жақсылық — учащийся 10 класса лицей-интерната «Білім-инновация» г.Актау;
Диас Қоршыбек — учащийся 10 класса специализированного лицей-интерната для одаренных мальчиков «Білім-Инновация» г. Тараз;
Кирилл Ким — учащийся 10 класса НИШ физико-математического направления г. Астаны;
Әліби Мұғалім — учащийся 11 класса лицей-интерната «Білім-инновация» г. Актау;
Айбол Оразалин — учащийся 11 класса специализированного лицей-интерната «Білім-инновация» г. Алматы;
Әділжан Молдағұл — учащийся 11 класса лицей-интерната «Білім-инновация» г. Актау;
Абылай Кабдулхадыр — учащийся 10 класса НИШ физико-математического направления г. Астаны;
Ринат Илюсизов - учащийся 10 класса школы-лицей № 8 для одаренных детей г. Павлодар;
Асанәлі Қали — учащийся 11 класса лицей-интерната «Білім-инновация» г. Костанай.
Также специальным призом министра просвещения РК в номинации «Лучшее решение в теоретическом туре» награжден школьник из Астаны Алихан Смет. Победителям олимпиады выделены 17 грантов в пяти ведущих отечественных вузах страны.
В 57-ой Международной Менделеевской олимпиаде школьников по химии участвовали 116 школьников из 21 страны.