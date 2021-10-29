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    22:22, 28 Октябрь 2021 | GMT +6

    12 кабинетов планирования семьи работают в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О ходе реализации государственной политики по планированию семьи в Костанайской области рассказала на брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела Бексултанова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации замруководителя ведомства, в 2020 году в регионе было проведено 613 абортов. Больше всего выявлено абортов в таких районах, как Костанайский, Житикаринский, Сарыкольский, Федоровский и город Аркалык.

    «В этом году по итогам 9 месяцев 2021 года провели 464 аборта. Отмечается незначительное снижение, - сообщила А. Бексултанова. - По преждевременным родам: в 2020 году зарегистрировано было 738 случаев, с начала этого года – 556».

    В Костанайской области в рамках реализации госполитики по планированию семьи функционирует 12 спецкабинетов.

    «Кабинеты планирования семьи занимаются подготовкой женщин к вспомогательным репродуктивным технологиям. В кабинетах планирования семьи оказывается информационное обеспечение и консультирование населения по вопросам планирования семьи, средствам и методам контрацепции, здоровому образу жизни», - добавила замруководителя профильного ведомства.

    За помощью будущие мамы могут обратиться в ряд медицинских организаций, при которых и функционируют кабинеты планирования семьи. Также, есть вариант прохождения процедуры ЭКО. На процедуру в этом году натолкать выделено 320 квот, 250 из которых уже распределены.


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