12 кабинетов планирования семьи работают в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - О ходе реализации государственной политики по планированию семьи в Костанайской области рассказала на брифинге заместитель руководителя управления здравоохранения Анжела Бексултанова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По информации замруководителя ведомства, в 2020 году в регионе было проведено 613 абортов. Больше всего выявлено абортов в таких районах, как Костанайский, Житикаринский, Сарыкольский, Федоровский и город Аркалык.

«В этом году по итогам 9 месяцев 2021 года провели 464 аборта. Отмечается незначительное снижение, - сообщила А. Бексултанова. - По преждевременным родам: в 2020 году зарегистрировано было 738 случаев, с начала этого года – 556».

В Костанайской области в рамках реализации госполитики по планированию семьи функционирует 12 спецкабинетов.

«Кабинеты планирования семьи занимаются подготовкой женщин к вспомогательным репродуктивным технологиям. В кабинетах планирования семьи оказывается информационное обеспечение и консультирование населения по вопросам планирования семьи, средствам и методам контрацепции, здоровому образу жизни», - добавила замруководителя профильного ведомства.

За помощью будущие мамы могут обратиться в ряд медицинских организаций, при которых и функционируют кабинеты планирования семьи. Также, есть вариант прохождения процедуры ЭКО. На процедуру в этом году натолкать выделено 320 квот, 250 из которых уже распределены.