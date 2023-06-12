12 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1961)Полномочный представитель Парламента Казахстана в Межпарламентской Ассамблее СНГ.

Окончил Карагандинский государственный университет (1988), специальность «Юрист».

Трудовая деятельность: работа в государственных органах РК (1988-1993); третий, второй секретарь договорно-правового управления МИД РК (1994-1996); Второй секретарь Посольства РК в Республике Беларусь (1996-1997); Второй, Первый секретарь Посольства РК в Литовской Республике (1997-2000); начальник отдела по приему зарубежных делегаций Службы государственного протокола Министерства иностранных дел РК (2000-2001); заместитель заведующего секретариатом - Руководитель протокольной службы Премьер-Министра РК (2001-2004); временный поверенный в делах РК в Чешской Республике (2004-2011); временный поверенный в делах РК в Грузии (2006-2011);

руководитель представительства МИД РК в г. Алматы (2011-2014); Генеральный консул Республики Казахстан в городе Кишиневе, Республика Молдова (2014-2019); Уполномоченный по этике МИД РК (06.2019-09.2021).

На занимаемой должности с сентября 2021 года.

назад (1963) родился– член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Уроженец Уральской (ныне – Западно-Казахстанской) области. Окончил Уральский педагогический институт имени А.С. Пушкина, учитель истории и обществоведения (1985); Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан, менеджер государственной службы (2000).

Трудовая деятельность: учитель истории средней школы № 1 г. Чапаева (1985); инструктор Чапаевского райкома ЛКСМК, заведующий отделом, секретарь, второй секретарь Уральского обкома ЛКСМК (1987-1991); второй секретарь Западно-Казахстанского Союза молодежи Казахстана (1991-1992); начальник областного управления по делам молодежи, туризма и спорта Западно-Казахстанской области (1992-2000); председатель областной телерадиокомпании Западно-Казахстанской области (2000-2001); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2001-2002); аким Акжаикского района (2002-2006); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2006-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, секретарь Комитета по вопросам экологии и природопользования (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2016-2021); руководитель аппарата Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (2021-2022).

На занимаемой должности - с февраля 2022 года

Награжден орденом «Құрмет» (2011).

назад (1964) родился– депутат Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкент.

Уроженец г. Шымкента. Окончил Политехнический техникум, техник-строитель; Алма-Атинский народный сельскохозяйственный институт, инженер-экономист (1991); Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, экономист-финансист.

Трудовая деятельность: рабочий центрального стадиона «50 лет Октябрю» (1984-1985); заместитель директора по хозяйственным делам средней школы «Октябрь» (1985-1986); методист, инженер, главный инженер, заместитель начальника, начальник центрального стадиона имени К. Мунайтпасова (1986-1992); специалист, начальник отдела, начальник областного государственного страхового управления (1992-1997); вице-президент АО «Санур» (1997-2001); заместитель начальника ОАО «ТрансОйл» (2001-2003); депутат трех созывов (1999, 2003, 2007), председатель ревизионной комиссии Шымкентского городского маслихата (2003, 2007); секретарь Шымкентского городского маслихата (2011-2018); в 2018 и 2023 гг. дважды избирался депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.

Награжден орденом «Құрмет»; юбилейными медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл», «Қазақстан Республикасының Конституциясына 20 жыл», «Астанаға 10 жыл», «Астанаға 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «Қазақстан Республикасының мәслихаттарына 20 жыл», «Қазақстан Республикасының мәслихаттарына 25 жыл», медалью за благотворительность «Сауап»; благодарственными письмами Президента РК за развитие общественно-политической и социально-экономической жизни г. Шымкента, Мажилиса Парламента РК; грамотами акимов города и области. Удостоен звания «Қазақстан Республикасы мәслихаттарының құрметті депутаты».

назад (1964) родился– заместитель акима области Жетісу.

Родился в Талды-Курганской (ныне - Алматинская) области. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт, инженер лесного хозяйства (1988).

Трудовая деятельность: рабочий, инженер механизированного лесного хозяйства Алакольского района, главный лесничий Алакольского лесного хозяйства, директор Алакольского филиала ГП «Каратал орманы», РГП «Талдыкорган агаштары» (1988-2005); заместитель директора, директор ГП «Алакольское лесное хозяйство» (2005-2010); аким Саркандского района (2010-2011); аким Алакольского района Алматинской области (2011-2021); аким Енбекшиказахского района Алматинской области (2021-2022); заместитель акима Алматинской области (02.2022-06.2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

назад (1966) родился– аким Северо-Казахстанской области.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил бухгалтерскую школу (1984); Омский сельскохозяйственный институт, зооинженер (1992); Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева, бакалавр государственного управления (2006),

Трудовая деятельность: бухгалтер совхоза (1985); зоотехник-реализатор, коммерческий директор совхоза (1992-1995); директор, генеральный директор ТОО «Ногайбай» (1995-2003); заместитель, первый заместитель директора Северо-Казахстанского областного представительства АО «Продкорпорация» (2003-2005); начальник Северо-Казахстанского областного территориального управления (инспекции) Министерства сельского хозяйства РК (03.2006-11.2006); аким района Шал акына Северо-Казахстанской области (2006-2008); аким района М. Жумабаева Северо-Казахстанской области (2008-2010); заместитель акима Северо-Казахстанской области (2010-2011); первый заместитель акима Северо-Казахстанской области (2011-2019); первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности – с декабря 2022 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2008), «Парасат».

назад (1966) родился– председатель судебной коллегии по гражданским делам Военного суда Республики Казахстан.

Родился в Чимкентской (ныне – Туркестанская) области. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, филолог, преподаватель казахского языка и литературы (1993); Международную академию права и рынка, юрист (2000).

Трудовая деятельность: разнорабочий первого разряда ПМК-23 «Южводстрой» Сузакского района Чимкентской области (1983-1984); монтажник второго разряда ПМК-23 «Южводстрой» Сузакского района Чимкентской области, разнорабочий колхоза имени Калинина (1987-1989); заместитель директора по торговле малого предприятия «Канат» г. Шымкента (1993-1996); консультант Международной арбитражной ассоциации г. Алматы (1996-1997); главный специалист управления по делам общественных объединений и религиозных организаций, главный специалист отдела рассмотрения обращения граждан и организации внутренней администрации МЮ РК (1997-2002); консультант государственно-правового отдела администрации Президента Республики Казахстан (2002-2004); председатель Астраханского районного суда Акмолинской области (2004-2008); председатель Целиноградского районного суда Акмолинской области (2008-2013); председатель Алматинского районного суда г. Астаны (2013-2017); председатель районного суда № 2 Сарыаркинского района г. Астаны (2017-2020).

На занимаемой должности – с октября 2020 года.