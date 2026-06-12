12 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

63 года назад (1963) родился УТЕМИСОВ Шавкат Анесович — секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

Уроженец Уральской (ныне — Западно-Казахстанской) области. Окончил Уральский педагогический институт имени А. С. Пушкина, учитель истории и обществоведения (1985); Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан, менеджер государственной службы (2000).

Трудовая деятельность: учитель истории средней школы № 1 Алматы Чапаева (1985); инструктор Чапаевского райкома ЛКСМК, заведующий отделом, секретарь, второй секретарь Уральского обкома ЛКСМК (1987–1991); второй секретарь Западно-Казахстанского Союза молодежи Казахстана (1991–1992); начальник областного управления по делам молодежи, туризма и спорта Западно-Казахстанской области (1992–2000); председатель областной телерадиокомпании Западно-Казахстанской области (2000–2001); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2001–2002); аким Акжаикского района (2002–2006); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2006–2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2007–2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, секретарь Комитета по вопросам экологии и природопользования (2012–2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2016–2021); руководитель аппарата Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (2021–2022); член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан (2022–2024).

На занимаемой должности — с ноября 2024 года.

62 года назад (1964) родился БЕКНАЗАРОВ Нурлан Кудиярович — депутат Сената Парламента Республики Казахстан, председатель Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Фото: senate.parlam.kz

Уроженец Шымкента. Окончил политехнический техникум, техник-строитель; Алма-Атинский народный сельскохозяйственный институт, инженер-экономист (1991); Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, экономист-финансист.

Трудовая деятельность: рабочий центрального стадиона «50 лет Октябрю» (1984–1985); заместитель директора по хозяйственным делам средней школы «Октябрь» (1985–1986); методист, инженер, главный инженер, заместитель начальника, начальник центрального стадиона имени К. Мунайтпасова (1986–1992); специалист, начальник отдела, начальник областного государственного страхового управления (1992–1997); вице-президент АО «Санур» (1997–2001); заместитель начальника ОАО «ТрансОйл» (2001–2003); депутат трех созывов (1999, 2003, 2007), председатель ревизионной комиссии Шымкентского городского маслихата (2003, 2007); секретарь Шымкентского городского маслихата (2011–2018); в 2018 и 2023 гг. дважды избирался депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.

На занимаемой должности — с сентября 2023 года.

60 лет назад (1966) родился САПАРОВ Айдарбек Сейпеллович — министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

Фото: Министерство сельского хозяйства РК

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил бухгалтерскую школу (1984); Омский сельскохозяйственный институт, зооинженер (1992); Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева, бакалавр государственного управления (2006).

Трудовая деятельность: бухгалтер совхоза (1985); зоотехник-реализатор, коммерческий директор совхоза (1992–1995); директор, генеральный директор ТОО «Ногайбай» (1995–2003); заместитель, первый заместитель директора Северо-Казахстанского областного представительства АО «Продкорпорация» (2003–2005); начальник Северо-Казахстанского областного территориального управления (инспекции) Министерства сельского хозяйства РК (2006); аким района Шал акына Северо-Казахстанской области (2006–2008); аким района М. Жумабаева Северо-Казахстанской области (2008–2010); заместитель акима Северо-Казахстанской области (2010–2011); первый заместитель акима Северо-Казахстанской области (2011–2019); первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (2019–2022); аким Северо-Казахстанской области (2022–2023).

На занимаемой должности — с сентября 2023 года.

60 лет назад (1966) родился НАСИРДИНОВ Галымжан Патшаханович — председатель Военного суда Республики Казахстан.

Фото: Gov.kz

Родился в Шымкентской (ныне — Туркестанская) области. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, филолог, преподаватель казахского языка и литературы (1993); Международную академию права и рынка, юрист (2000).

Трудовая деятельность: разнорабочий первого разряда ПМК-23 «Южводстрой» Сузакского района Чимкентской области (1983–1984); монтажник второго разряда ПМК-23 «Южводстрой» Сузакского района Чимкентской области, разнорабочий колхоза имени Калинина (1987–1989); заместитель директора по торговле малого предприятия «Канат» Шымкента (1993–1996); консультант Международной арбитражной ассоциации Алматы (1996–1997); главный специалист управления по делам общественных объединений и религиозных организаций, главный специалист отдела рассмотрения обращений граждан и организации внутренней администрации МЮ РК (1997–2002); консультант государственно-правового отдела Администрации Президента Республики Казахстан (2002–2004); председатель Астраханского районного суда Акмолинской области (2004–2008); председатель Целиноградского районного суда Акмолинской области (2008–2013); председатель Алматинского районного суда Астаны (2013–2017); председатель районного суда № 2 Сарыаркинского района Астаны (2017–2020); председатель судебной коллегии по гражданским делам Военного суда Республики Казахстан (2020–2024).

На занимаемой должности — с апреля 2024 года.

60 лет назад (1966) родился БАШИМОВ Марат Советович — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

Родился в Усть-Каменогорске. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (1991) по специальности историк, преподаватель; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (1996) по специальности «Правоведение», квалификация «Юрист».

Трудовой стаж: старший преподаватель кафедры правовых основ управления Института государственного управления МГУ им. М. В. Ломоносова, старший научный сотрудник сектора теории конституционного права Института государства и права Российской академии наук (1995–1998); доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева (1999–2001); заведующий Секретариатом Комитета Аппарата Сената Парламента (2001–2002); доцент Юридического института Астаны АЮ — ВШП «Әдiлет» (2000–2006); директор административно-правового департамента МОН РК, заведующий сектором Администрации Президента Республики Казахстан (2004); директор ЧФ «Институт Европейского права и прав человека» (с мая 2002 года); главный редактор республиканской правовой газеты «Человек и закон» (с 2006 года), начальник Академии финансовой полиции (сентябрь 2010 — август 2011); председатель Общественного совета Агентства по противодействию коррупции РК (с сентября 2022 года); профессор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, Академии государственного управления при Президенте РК, КазГЮУ, Высшей школы права «Әдiлет», Дипломатической академии, филиала МГУ им. М. В. Ломоносова в Астане, Международного университета «Астана» (1999–2022).

На занимаемой должности — с марта 2023 года.

55 лет назад (1971) родился БАЙРАМУКОВ Ислам — омбудсмен по спорту, внештатный советник министра туризма и спорта Республики Казахстан.

Фото: Минтуризма и спорта РК

Родился в селе Каменка Луговского района Жамбылской области. Окончил Республиканское училище олимпийского резерва (1989); Казахский государственный институт физической культуры, специальность «Преподаватель физической культуры и спорта» (1993); Казахский национальный университет им. аль-Фараби, специальность «Юриспруденция» (2003); Московский социально-гуманитарный университет, специальность «Финансы и экономика» (2005).

Трудовая деятельность: спортсмен-инструктор РГКП «Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва» (1993–2004); возглавлял сборную РК по конным пробегам (160 км) в Дубае (ОАЭ) (2005); участник трех Олимпиад (1996, 2000, 2004); советник президента Федерации борьбы Республики Казахстан по вольной борьбе (2010); омбудсмен по спорту, внештатный советник министра культуры и спорта Республики Казахстан (2021–2024); директор РГКП «Республиканский колледж спорта» (2024).

На занимаемой должности — с 2024 года.

52 года назад (1974) родился ТУРСЫН Марат Файзуллаулы — заместитель акима города Қонаев.

Фото: Kazinform

Родился в городе Шымкент. Окончил Международный казахско-турецкий университет имени Х. Ясави (1997), специальность «Юрист».

Трудовая деятельность: заместитель руководителя крестьянского хозяйства «Маратжан» Алматы (1993); судебный исполнитель; прокурор отдела; юрисконсульт в Южно-Казахстанском университете; инспектор отдела кадров в органах внутренних дел Алматинской области, Талдыкорган; руководитель отдела финансовой полиции Алматинской области, Талдыкорган; руководитель отдела Департамента государственных доходов по Алматинской области, Талдыкорган; офицер по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции по Алматы; руководитель аппарата акима города Қонаев (2024–2025).

На занимаемой должности — с ноября 2025 года.

43 года назад (1983) родился АБИЕВ Медет Маденович — руководитель Департамента государственного имущества и приватизации Западно-Казахстанской области.

Фото: Pro Kadry kz

Родился в Темирском районе Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова (2004), специальность «Экономика и менеджмент в социальной сфере»; Казахско-русский международный университет в Актобе (2022), специальность «Право».

Трудовая деятельность: главный специалист отдела учета, анализа и постприватизационного контроля Актюбинского департамента государственного имущества и приватизации (2004); заместитель руководителя Актюбинского департамента государственного имущества и приватизации (2019); уполномоченный по этике Актюбинского департамента государственного имущества и приватизации КГИП МФ РК; руководитель Департамента государственного имущества и приватизации по области Ұлытау (10.2025–05.2026).

На занимаемой должности — с мая 2026 года.