12 июня. Календарь Казинформа «Дни рождения»

Агентство Kazinform предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

63 года назад (1961) родился МУСАЛИМОВ Игорь Идеалович -Полномочный представитель Парламента Казахстана в Межпарламентской Ассамблее СНГ.

Фото: iacis.ru

Окончил Карагандинский государственный университет (1988), специальность «Юрист».

Трудовая деятельность: работа в государственных органах РК (1988-1993); третий, второй секретарь договорно-правового управления МИД РК (1994-1996); второй секретарь Посольства РК в Республике Беларусь (1996-1997); второй, первый секретарь Посольства РК в Литовской Республике (1997-2000); начальник отдела по приему зарубежных делегаций Службы государственного протокола Министерства иностранных дел РК (2000-2001); заместитель заведующего секретариатом - руководитель протокольной службы Премьер-министра РК (2001-2004); временный поверенный в делах РК в Чешской Республике (2004-2011); временный поверенный в делах РК в Грузии (2006-2011); руководитель представительства МИД РК в г. Алматы (2011-2014); Генеральный консул Республики Казахстан в городе Кишиневе, Республика Молдова (2014-2019); Уполномоченный по этике МИД РК (06.2019-09.2021).

На занимаемой должности с сентября 2021 года.

61 лет назад (1963) родился УТЕМИСОВ Шавкат Анесович – член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Фото: inbusiness.kz

Уроженец Уральской (ныне – Западно-Казахстанской) области. Окончил Уральский педагогический институт имени А.С. Пушкина, учитель истории и обществоведения (1985); Академию государственной службы при Президенте Республики Казахстан, менеджер государственной службы (2000).

Трудовая деятельность: учитель истории средней школы № 1 г. Чапаева (1985); инструктор Чапаевского райкома ЛКСМК, заведующий отделом, секретарь, второй секретарь Уральского обкома ЛКСМК (1987-1991); второй секретарь Западно-Казахстанского Союза молодежи Казахстана (1991-1992); начальник областного управления по делам молодежи, туризма и спорта Западно-Казахстанской области (1992-2000); председатель областной телерадиокомпании Западно-Казахстанской области (2000-2001); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2001-2002); аким Акжаикского района (2002-2006); заместитель акима Западно-Казахстанской области (2006-2007); депутат Мажилиса Парламента РК IV созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2007-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, секретарь Комитета по вопросам экологии и природопользования (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию (2016-2021); руководитель аппарата Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (2021-2022).

На занимаемой должности с февраля 2022 года

60 лет назад (1964) родился БЕКНАЗАРОВ Нурлан Кудиярович – депутат Сената Парламента Республики Казахстан от города Шымкент.

Фото: e-cis.info

Уроженец Шымкента. Окончил политехнический техникум, техник-строитель; Алма-Атинский народный сельскохозяйственный институт, инженер-экономист (1991); Южно-Казахстанский государственный университет имени М. Ауэзова, экономист-финансист.

Трудовая деятельность: рабочий центрального стадиона «50 лет Октябрю» (1984-1985); заместитель директора по хозяйственным делам средней школы «Октябрь» (1985-1986); методист, инженер, главный инженер, заместитель начальника, начальник центрального стадиона имени К. Мунайтпасова (1986-1992); специалист, начальник отдела, начальник областного государственного страхового управления (1992-1997); вице-президент АО «Санур» (1997-2001); заместитель начальника ОАО «ТрансОйл» (2001-2003); депутат трех созывов (1999, 2003, 2007), председатель ревизионной комиссии Шымкентского городского маслихата (2003, 2007); секретарь Шымкентского городского маслихата (2011-2018); в 2018 и 2023 гг. дважды избирался депутатом Сената Парламента Республики Казахстан.

58 лет назад (1966) родился САПАРОВ Айдарбек Сейпеллович – министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

Фото: primeminister.kz

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил бухгалтерскую школу (1984); Омский сельскохозяйственный институт, зооинженер (1992); Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева, бакалавр государственного управления (2006),

Трудовая деятельность: бухгалтер совхоза (1985); зоотехник-реализатор, коммерческий директор совхоза (1992-1995); директор, генеральный директор ТОО «Ногайбай» (1995-2003); заместитель, первый заместитель директора Северо-Казахстанского областного представительства АО «Продкорпорация» (2003-2005); начальник Северо-Казахстанского областного территориального управления (инспекции) Министерства сельского хозяйства РК (03.2006-11.2006); аким района Шал акына Северо-Казахстанской области (2006-2008); аким района М. Жумабаева Северо-Казахстанской области (2008-2010); заместитель акима Северо-Казахстанской области (2010-2011); первый заместитель акима Северо-Казахстанской области (2011-2019); первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан (2019-2022); аким Северо-Казахстанской области (2022-2023).

На занимаемой должности с сентября 2023 года.

58 лет назад (1966) родился НАСИРДИНОВ Галымжан Патшаханович – председатель Военного суда Республики Казахстан.

Родился в Шымкентской (ныне – Туркестанская) области. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби, филолог, преподаватель казахского языка и литературы (1993); Международную академию права и рынка, юрист (2000).

Трудовая деятельность: разнорабочий первого разряда ПМК-23 «Южводстрой» Сузакского района Чимкентской области (1983-1984); монтажник второго разряда ПМК-23 «Южводстрой» Сузакского района Чимкентской области, разнорабочий колхоза имени Калинина (1987-1989); заместитель директора по торговле малого предприятия «Канат» г. Шымкента (1993-1996); консультант Международной арбитражной ассоциации г. Алматы (1996-1997); главный специалист управления по делам общественных объединений и религиозных организаций, главный специалист отдела рассмотрения обращения граждан и организации внутренней администрации МЮ РК (1997-2002); консультант государственно-правового отдела администрации Президента Республики Казахстан (2002-2004); председатель Астраханского районного суда Акмолинской области (2004-2008); председатель Целиноградского районного суда Акмолинской области (2008-2013); председатель Алматинского районного суда г. Астаны (2013-2017); председатель районного суда № 2 Сарыаркинского района г. Астаны (2017-2020); председатель судебной коллегии по гражданским делам Военного суда Республики Казахстан (2020-2024).

На занимаемой должности с апреля 2024 года.

58 лет назад (1966) родился БАШИМОВ Марат Советович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.

Фото: parlam.kz

Родился в городе Усть-Каменогорск, КазССР. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1991) по специальности историк, преподаватель, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (1996) - специальность «Правоведение», квалификация «Юрист».

Трудовой стаж: старший преподаватель кафедры правовых основ управления Института государственного управления МГУ им. М.В.Ломоносова, старший научный сотрудник сектора теории конституционного права Института государства и права Российской академии наук (1995-1998); доцент, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева (1999-2001); заведующий Секретариатом Комитета Аппарата Сената Парламента (2001-2002); доцент Юридического института гор. Астаны АЮ - ВШП «Әдiлет» (01.2000-2006); директор административно-правового департамента МОН РК, заведующий сектором Администрации Президента Республики Казахстан (2004); директор ЧФ «Институт Европейского права и прав человека» (с 05.2002); главный редактор республиканской правовой газеты «Человек и закон» (с 2006), начальник Академии финансовой полиции (09.2010-08.2011); председатель Общественного совета Агентства по противодействию коррупции РК (с 09.2022); профессор ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Академии государственного управления при Президента РК, КазГЮУ, Высшей школы права «Әдiлет», Дипломатической академии, филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Астане, Международного университета «Астана» (1999-2022).

53 года назад (1971) родился Байрамуков Ислам - директор РГКП «Республиканский колледж спорта».

Фото: Минтуризма и спорта РК

Родился в с. Каменка Луговского района Жамбылской области. Окончил Республиканское училище олимпийского резерва (1989); Казахский государственный институт физической культуры, специальность «Преподаватель физической культуры и спорта» (1993); Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, специальность «Юриспруденция» (2003); Московский социально-гуманитарный университет, специальность «Финансы и экономика» (2005).

Трудовая деятельность: спортсмен-инструктор РГКП «Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва» (1993-2004); возглавлял сборную РК по конным пробегам (160 км) в Дубай (ОАЕ) (2005); участник трех Олимпиад (1996, 2000, 2004); советник президента Федерации борьбы Республики Казахстан по вольной борьбе (2010); омбудсмен по спорту - внештатный советник министра культуры и спорта Республики Казахстан (2021-2024).

На занимаемой должности с 2024 года.